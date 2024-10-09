Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность с 14 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия получила официальное уведомление о закрытии дипмиссии. Вместо него консульские услуги будет оказывать посольство Румынии в Москве, сообщила Захарова.

«Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», — объяснила представитель МИД.

Она напомнила, что Россия приняла такое решение в декабре 2023 года в ответ на «недружественные действия» властей Румынии. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Юрисдикция генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону распространялась на Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую и Саратовскую области. Еще одно генконсульство Румынии находится в Санкт-Петербурге.

В июне прошлого года МИД Румынии потребовал в течение месяца сократить 21 дипломата и 30 административно-технических работников в российском посольстве в Бухаресте. Захарова назвала это «очередным враждебным выпадом, ведущим к дальнейшей деградации двусторонних отношений». МИД России в ответ ввел квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии.

В мае 2024 года МИД Румынии объявил персоной нон-грата российского дипломата, заявив, что его деятельность «противоречит положениям Венской конвенции». Румынские СМИ связывали это решение с задержанием гражданина республики по подозрению в шпионаже на Россию.

Мужчина, как утверждается в материалах дела, фотографировал военные объекты Румынии и НАТО в окрестностях города Тулча, а также собирал информацию о военной технике и перемещении личного состава возле украинской границы, чтобы затем передавать это российскому посольству.