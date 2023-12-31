Совет Евросоюза единогласно принял решение о включении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, сообщается на сайте Европейской комиссии (ЕК). Отмена пограничного контроля на воздушных и морских границах двух стран начнется с марта 2024 года.

Согласно документу на сайте ЕК, с 31 марта 2024 года прекратятся проверки людей на внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией и Румынией и другими странами Шенгенской зоны.

Контроль на сухопутных границах по-прежнему будет сохраняться, сроки его отмены продолжат обсуждать в 2024 году.

Еврокомиссия указала, что вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону будет способствовать развитию торговли и туризма, а также укреплению внутреннего рынка.

«Расширенная Шенгенская зона сделает ЕС сильнее как союз, как внутри страны, так и на мировой арене», — говорится в документе на сайте ЕК.

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году. В 2011-м страны заявили, что собираются стать членами Шенгенской зоны — с тех пор они выполняли условия для вступления. В частности, в 2023 году болгарские и румынские власти разработали пилотные проекты, направленные на улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества с соседними странами, а также обеспечение быстрых процедур предоставления убежища и возвращения.

Принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону Еврокомиссия рекомендовала еще в ноябре 2022 года, однако Австрия и Нидерланды выступали против. Австрийские власти опасались, что в случае принятия такого решения может усилиться поток нелегальных мигрантов, а нидерландские настаивали на том, что у Болгарии есть «нерешенные проблемы верховенства закона».

Также против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступала Венгрия. Возражения были сняты в декабре 2023 года, после того как болгарские власти согласись отменить плату за транзит российского газа.