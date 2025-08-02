Сотрудники литовской таможни изъяли бутылку водки, которую вез с собой председатель смоленского отделения партии «Яблоко» Сергея Ревенко. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook*.

Как рассказал Ревенко, он сообщил сотруднице таможни, что везет с собой бутылку водки. По его словам, после этого «лицо женщины озарилось счастьем»: «Покажите! Оформляем акт».

«На литовском, не дополнительно другом языке ЕС, немецком или английском, международным. Оказывается, закон такой есть. Вполне расистский. Русским запрещено иметь при себе водку», — возмутился Ревенко.

Он добавил, что позже «с трудом» нашел подтверждение этого запрета в интернете. С июня 2024 года в Литву нельзя ввозить 24 категории сельхозпродуктов и удобрений из России и Беларуси, в том числе алкоголь.

Помимо спиртных напитков в этот список вошли мясо и мясные изделия, молочные продукты, яйца, мед, фрукты, овощи, орехи, чай, кофе, какао, специи, мука, сахар, уксус, корма для животных и др. При этом транзит этих товаров через территорию Литвы разрешен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла введенные Литвой ограничения «выстрелом себе в ногу», который вряд ли может повлиять на экономические отношения Вильнюса и Москвы. Запрет импорта российской продукции свидетельствует «о настойчивом желании продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений», добавила дипломат.

«Общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%. Поэтому каких-либо заметных негативных последствий литовских санкций для нашей экономики очевидно не будет. Тем не менее, в связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — говорила Захарова.

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