Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время вооруженного мятежа планировал получить доступ к управлению ядерным оружием, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам политика, его поблагодарили иностранные спецслужбы за то, что удалось предотвратить этот сценарий.

«Когда процесс начался, я это тоже почувствовал — то, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что он в этот период может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. <…> Мои действия были оценены Западом в том числе, что меня удивило. Даже ЦРУ и МИ-6, и другими спецслужбами. Они это высоко оценили», — сообщил белорусский лидер.

По утверждению Лукашенко, он только «в середине дня» (24 июня 2023 года) понял, что хочет сделать основатель ЧВК «Вагнер», так как «даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти».

«Я его знал неплохо, давно знал. У нас были с ним добрые отношения. Но чтобы до этого дойти… Ну, это его неопытность. Он должен был понимать, что его не только в России, но и те же американцы, англичане уничтожат. Они не дадут ему прорваться к ядерному оружию. Но он этого не понимал. Он, как у нас говорят, пер напрямую», — заявил политик.

По словам Лукашенко, он провел переговоры с Пригожиным после того, как тот выдвинулся вместе с «вагнеровцами» из Ростова.

«Я понял, что ситуация серьезная и я ему не сразу сказал о своих действиях. Я его попросил: “Дай я подумаю и тебе позвоню. Скажу, что мы можем сделать”», — сообщил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что после того, как получил все данные о происходящем, решил: если Пригожин откажется поддержать его предложения, то ему придется «поднять свои самые боеспособные части и направить на защиту Москвы».

«Я позвонил Путину и сказал: “Да, присылай самолеты, будем перебрасывать наши спецподразделения, силы специальных операций будем перебрасывать под Москву”», — рассказал политик.

Он добавил, что после этого позвонил Пригожину и сказал, что перебрасывает свои военные части «на защиту Москвы», предложив бизнесмену отказаться от своей идеи идти к столице.

«Ты подумай, пожалуйста, и дай мне ответ. Я сделаю все для того, чтобы ты не подвергался уголовному преследованию, я попрошу Путина, чтобы уголовное дело закрыли. Ну и я вас выведу в Беларусь», — передал Лукашенко детали разговора.

23 июня 2023 года Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» и объявил «марш справедливости». Его бойцы вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. После вмешательства Лукашенко колонны «Вагнера» развернулись и поехали обратно. Президент России Владимир Путин назвал поступок Пригожина «мятежом» и «предательством».

23 августа того же года в Тверской области произошло крушение частного самолета Пригожина. Тогда погибли все 10 человек, находящихся на борту, включая самого Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина. Эти данные подтвердил Следственный комитет.

В октябре 2023 года Путин заявил, ссылаясь на Следственный комитет, что внешнего воздействия на самолет Пригожина перед авиакатастрофой не было и что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. По словам Путина, экспертиза на алкоголь и наркотики не проводилась. При этом он отметил, что ранее в петербургском офисе компании Пригожина ФСБ нашла 5 кг кокаина.