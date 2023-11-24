Россия действительно может достичь «достаточно серьезных результатов» в зоне военной операции к весне — в преддверии выборов президента. Об этом заявил в разговоре с RTVI бывший сотрудник пресс-службы Минобороны, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, комментируя заявление командира чеченского подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

«Весной у нас планируются президентские выборы, и в рамках обычного электорального цикла для любой страны характерны определенные манипуляции не то, чтобы с общественным мнением, — это и так есть, — скорее, с принятием некоторых решений, которые всегда по политическим причинам либо откладывают на потом, либо дожидаются определенного повода», — отметил Звинчук.

По его словам, в настоящий момент у российской стороны есть достаточное количество войск и ударных группировок, чтобы проводить наступательные операции на тех участках фронта, где фиксируется затишье.

«И возможно, в преддверии избирательной компании и нового электорального цикла возможно подключение всех тех частей, которые сейчас находятся не просто на третьей линии обороны, а далеко в лагерях подготовки. Просто для того, чтобы перехватить инициативу и в рамках подготовки к выборам показать, что российская армия обладает нереальными успехами и перехватила стратегическую инициативу. И на этой волне провести выборы президента в 2024 году», — добавил он.

Звинчук также напомнил, что подобная практика является стандартной в большинстве стран.

«Ровно то же самое мы наблюдали в условной Франции, в Германии, в других странах, где миротворческий контингент либо силы, участвующие в определенных операциях, искусственно уменьшали свою активность. А потом, когда наступал черед выборов, внезапно пробуждались для того, чтобы президент, который входит в новый электоральный цикл, получал определённые очки, в первую очередь — политические», — пояснил Звинчук.

Подводя итог, он предположил, что к весне в зоне СВО «действительно могут ожидаться достаточно серьезные результаты».

О том, что к весне Россия добьется в зоне СВО «серьезных результатов, Алаудинов написал в своем телеграм-канале 21 ноября. «Перелом уже произошел. На всех участках фронта мы фиксируем планомерное движение вперед всех наших подразделений. Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной», — отметил он.