Порядка 10 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство, направлены в тыловые подразделения в зоне военной операции на Украине. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Бастрыкин назвал отправку мигрантов в зону боевых действий на Украине «фишкой», которая привела к тому, что они «стали тихонечко покидать Россию».

«В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — пояснил глава СК (цитата по РБК).

По словам Бастрыкина, всего СК удалось «отловить» более 30 тыс. мигрантов, «получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет».

«Нам говорят: “Зачем они там нужны, эти товарищи?” Рыть окопы и укрепления создавать, для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — добавил глава СК.

Бастрыкин уточнил, что за четыре месяца 2024 года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов, в Санкт-Петербург — 800 тыс. человек. Общее число иностранцев, находящихся в России, неизвестно, добавил он.

Вместе с тем за 2023-й и начало 2024 года выросло число преступлений, которые совершили мигранты. В частности, на 147% выросло количество преступлений экстремистского характера, на 7,6% — половых преступлений, на 9,6 % — экономических, на 27,6% — в сфере оборота наркотиков. По словам главы СК, значительное число преступлений фиксируется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Самаре, Челябинской области и других регионах.

Бастрыкин считает, что необходимо изменить миграционную политику в России. «Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

С октября 2023 года в России действует закон о лишении приобретенного гражданства. В декабре того же года его впервые применили к молодым людям, которые уклонились от воинского учета. Это произошло в Челябинской области. Двое мужчин в возрасте 21 года и 24 лет не явились в военкомат, однако должны были сделать это в течение двух недель после получения российского гражданства, пояснили в МВД.

Кроме того, они предоставили заведомо ложные сведения при подаче заявления на получение паспорта, чтобы «не нести воинскую обязанность». В ведомстве уточнили, что ранее они проживали в стране «ближнего зарубежья».