С 1 января 2024 года Государственная дума прекратит оплачивать расходы на бензин депутатам, которые ездят на иномарках. Это не затронет конкретные марки автомобилей, список которых составил Минпромторг. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на самих депутатов.

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала изданию, что сейчас в Челябинской области ей предоставляют Toyota Camry. В список Минпромторга этот автомобиль не входит, поэтому с 2024 года его заменят машиной другой марки. В противном случае Госдума не примет от депутата документы на возмещение транспортных расходов.

По словам Лантратовой, власти всех российских регионов уведомили депутатов о необходимости с 2024 года пересесть на автотранспорт тех марок, которые рекомендованы Минпромторгом. В этот список входят:

Lada — Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;

— Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ — «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР;

— «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus — Senat, Komendant;

— Senat, Komendant; «Москвич» — 3, 3е, 6;

— 3, 3е, 6; Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY;

— I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval — Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

В августе президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Вскоре спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента поддержали решение главы государства, и назвал такой подход правильным, поскольку он обеспечит господдержку отечественному автопрому. Председатель ГД пообещал, что уже с 4 сентября депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус». «В скором времени начнется выпуск автомобилей “Волга”. Планируем востребовать и его», — цитировал заявление телеграм-канал ГД.

В сентябре Совет Госдумы обязал депутатов ездить на российских машинах в своих округах. Соответствующими автомобилями они будут обеспечены с 2024 года.

Однако эксперты указали RTVI на возможные проблемы с пересадкой депутатов и чиновников на автомобили российских марок — в первую очередь, ограниченность выбора из-за короткого модельного ряда.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков пояснил, что многие отечественные модели машин предназначены для обывательских, а не служебных нужд, поэтому не позволят создать нормальные условия работы важным госструктурам. По его словам, пересадить всех на Aurus не получится, поскольку это «дорогая машина». «А у нас, кроме Vesta из исконно своего, практически больше ничего нет», — подытожил эксперт.