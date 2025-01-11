Минтруд России предложил с января 2026 года запустить эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.

Минтруд обещал подключить самозанятых к добровольному соцстрахованию еще в 2023 году, но они до сих пор не имеют права на оплачиваемые больничные. Исключением являются самозанятые со статусом индивидуальных предпринимателей (ИП), которые могут в индивидуальном порядке заключать договоры с Социальным фондом России (СФР), и те, кто совмещает самозанятость с официальным трудоустройством.

Согласно проекту Минтруда, с 2026 года самозанятые смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности, самостоятельно выбрав размер страхового покрытия от 35 до 50 тысяч рублей. Параметры страховки можно будет менять, но не чаще раза в год.

Присоединиться к программе можно будет до 30 сентября 2027 года, эксперимент продлится до конца 2028 года.

Тариф страхового взноса составит 3,84% страховой суммы. Заплатив страховые взносы первые шесть месяцев подряд, самозанятые смогут получить до 70% от общей суммы страховки, а через год — 100%. На размер выплаты повлияют страховой стаж (продолжительность уплаты взносов) и стаж самозанятости.

Пособия по временной нетрудоспособности участвующим в эксперименте самозанятым будут предоставляться в тех же случаях, что и трудоустроенным гражданам:

в случае заболевания,

в случае травмы,

при необходимости ухода за больным членом семьи.

Отметим, что предыдущий (от 2022 года) проект Минфина по соцстрахованию самозанятых предусматривал оплату больничных также при:

процедуре ЭКО или аборта,

протезировании,

санаторно-курортном лечении.

Система скидок

Застрахованное лицо предлагается освобождать от взносов на период временной нетрудоспособности и на один календарный месяц каждые полгода — при условии, что в остальные пять из этих шести месяцев страховка оплачивается непрерывно.

Скидки 10% и 30% на ежемесячный платеж предусматриваются для тех, кто оплачивал страховку более 18 и 24 месяцев соответственно, не получая за это время пособий по временной нетрудоспособности.

В качестве страховщика выступает Фонд пенсионного и социального страхования. Взаимодействие с ним Минтруд предлагает производить через сервис «Мой налог» и электронные сервисы фонда.

Сколько придется платить и сколько можно будет получить

РБК Life подсчитал размер добровольных страховых взносов самозанятых на оплату периода нетрудоспособности — исходя из тарифа 3,84% и без учета нюансов вроде стажа:

для страховой суммы в 35 тысяч рублей — 1 344 рублей в месяц, 16 128 рублей за год,

для страховой суммы в 50 тысяч рублей — 1 920 рублей в месяц, 23 040 рублей за год.

«Российская газета» уточняет суммы выплаты в зависимости от различных параметров:

50 000 рублей — стаж самозанятости от 8 лет, взносы по 1 920 рублей в месяц минимум год,

40 000 рублей — стаж самозанятости 5—8 лет, взносы по 1 920 рублей в месяц минимум год,

35 000 рублей — стаж самозанятости от 8 лет, взносы по 1 920 рублей от полугода до года,

30 000 рублей — стаж самозанятости менее 5 лет, взносы по 1 920 рублей в месяц минимум год,

28 000 рублей — стаж самозанятости 5—8 лет, взносы по 1 920 рублей от полугода до года,

21 000 рублей — стаж самозанятости до 5 лет, взносы по 1 920 рублей от полугода до года,

14 700 рублей — стаж самозанятости до 5 лет, взносы по 1 344 рубля от полугода до года.

Стоит ли участвовать в эксперименте: плюсы и минусы

Проект может оказаться привлекательным для тех самозанятых, которые из-за болезни лишаются единственного источника дохода и хотели бы защитить себя от этих финансовых рисков, заявил «Известиям» практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

«Нередко, заболев, самозанятые продолжают работать из последних сил, лишь бы не терять доход. Теперь у них может появиться шанс сосредоточиться на выздоровлении, зная, что они получат финансовую помощь, пусть и ограниченную», — пояснил Бетрозов.

Юрист подчеркнул, что без «масштабной просветительской кампании» большая часть потенциальных участников эксперимента «останется в тени» из-за «информационного барьера».

Бетрозов предупредил, что россияне могут скептически воспринять предложение Минтруда из-за опасений по поводу скрытых платежей, высоких тарифов и бюрократии. Многие откажутся от страхования, если для получения выплат придется сталкиваться со сложностями при оформлении пакетов документов и справок о болезни.

Эти сомнения разделяет и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он добавил, что ежемесячные страховые взносы могут оказаться обременительными для самозанятых с низкими и/или нестабильными доходами. К тому же непонятно, что станет с уже оплаченной страховкой в 2029 году — после завершения эксперимента, отметил депутат.

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко добавил, что из законопроекта не ясна и судьба внесенных самозанятыми выплат в тех случаях, когда они по какой-то причине перестанут оплачивать страховку.

По данным ФНС, в России зарегистрировано более 12 млн самозанятых. Их средний возраст составляет 36 лет, самому молодому — 14 лет, самому старшему — 84 года. За 2023 год самозанятые заработали 1,4 трлн рублей — на 48% больше, чем годом ранее. После введения специального налогового режима их доход составил в общей сложности 5,2 трлн рублей, а начисленные налоги превысили 219 млрд рублей.

Эксперимент Минтруда фактически демонстрирует «постоянное ужесточение условий для самозанятых», считает руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа. По ее прогнозу, эта тенденция «приведет лишь к тому, что они будут вынуждены уходить в серую зону экономики».

Юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева, напротив, в разговоре с «Коммерсантом» назвала проект Минтруда «шагом по сближению статуса самозанятых со статусом работников, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с ТК».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила ОТР, что присоединившиеся к эксперименту самозанятые получат «выплату по больничному на уровне минимального размера оплаты труда, даже если меньше заработали».

Кроме того, по ее словам, эксперимент Минтруда позволит самозанятым получать страховые выплаты на воспитание ребенка до семи лет даже при отсутствии восьмилетнего стажа. «Сейчас у них такой опции нет, но она появится, если они включатся в программу», — утверждает депутат.

При этом Бессараб признала, что на страховую систему ляжет бóльшая нагрузка, чем смогут компенсировать участники эксперимента своими взносами.

«Вывод из тени»: что еще власти готовят для самозанятых

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил, что принятый недавно новый закон о занятости возложил на власти российских регионов дополнительные обязанности по борьбе с «серым» и «черным» трудоустройством.

Речь идет о случаях, когда работодатели вынуждают сотрудников оформлять самозанятость, чтобы сэкономить на отчислениях в соцфонды и переложить на них обязанность по уплате НДФЛ. При борьбе с этим незаконным явлением властям необходимо помнить, что работники тут — пострадавшие, поскольку действуют по принуждению и в противном случае могут лишиться места.

О том, что в России необходимо провести кампанию по проверке работодателей, сотрудничающих с самозанятыми, также заявляло Министерство экономического развития. Оно предлагало расширить перечень критериев, сигнализирующих о возможной недобросовестности нанимателей.