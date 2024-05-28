С бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, осужденного за незаконную охоту, сняли судимость, у него истек испытательный срок. Об этом сообщил РБК его адвокат Константин Лазарев.

Лазарев отметил, что Рашкин теперь снова сможет принимать участие в выборах. По словам юриста, нет запрета на участие в выборах после совершения преступления средней тяжести.

«В течение испытательного срока он должен был себя вести очень примерно, чтоб в его отношении не было возбуждено никаких административных производств, чтоб не допустить никаких новых обвинений», — сказал Лазарев.

Дело Рашкина

В октябре 2021 года Рашкина задержали во время охоты в Саратовской области. В багажнике у депутата нашли разделанную тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Сначала он в беседе с RTVI отрицал, что участвовал в охоте. Через некоторое время депутат признался, что перепутал лося с кабаном. Депутат называл свое преследование политически мотивированным.

25 ноября 2021 года Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело. Спустя несколько месяцев, 25 мая 2022 года, депутаты нижней палаты парламента досрочно прекратили полномочия коммуниста после того, как Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 000 рублей. Также Рашкина лишили водительских прав на полтора года и запретили ему охотиться в течение двух лет.

В июне 2021 года ЦИК сообщил о передаче мандата Рашкина Анастасии Удальцовой, которая входит в совет «Левого фронта».