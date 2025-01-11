Основатель и многолетний лидер французского «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен был похоронен 11 января 2025 года в своем родном городе Ла-Трините-сюр-Мер. Прощание состоялось в местной церкви и проходило строго в семейном кругу, пишет Le Figaro.

Префект округа Морбиан Паскаль Боло перед этим издал приказ, запрещающий проводить демонстрации и другие массовые акции в коммуне Ла-Трините. В его заявлении говорится, что такие мероприятия чреваты «рисками беспорядков и контрдемонстраций, которые могут спровоцировать столкновения между антагонистическими движениями с диаметрально противоположными идеологиями, регулярно подстрекающими к насилию».

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретейло ранее назвал «позорными» эпизоды публичного ликования тех, кто радовался смерти лидера националистов. Противники «Национального фронта», узнав об уходе Ле Пена из жизни, вышли на улицы и устроили «празднование» с криками, танцами и дымовыми шашками. «Этот грязный расист мертв», — гласил плакат, который держали над головами участники одной такой акции на парижской площади Республики.

Чтобы избежать каких-либо инцидентов, к месту проведения церемонии были стянуты усиленные наряды полиции. Источник Le Parisien рассказал, что речь идет о сотне силовиков, специально привезенных в город на время похорон, и эскадроне жандармов, которые дежурили в том числе в порту.

На похоронах в Ла-Трините-сюр-Мер присутствовали три дочери Ле Пена и его внуки, а также близкие друзья. Марин Ле Пен и ее сестра Марин Каролин в сопровождении родственников прошли пешком от семейного дома к церкви Сен-Жозеф на глазах у небольшой толпы собравшихся зевак и нескольких десятков журналистов. Внучка покойного политика Марион Марешаль, которая заседает в Европарламенте, пришла на прощание вместе со своей матерью Ианн.

Среди гостей был давний соратник Ле Пена Брюно Голльниш. «Мне очень важно отдать ему здесь последнюю дань уважения и помолиться за спасение его души. Он совершенно не соответствовал тому образу, который некоторые пытаются навязать ему сегодня, основываясь на двух-трех неудачных его заявлениях, очень далеких от того, чтобы по ним судить обо всей его деятельности, его интеллекте, уровне его культуры, его пылком темпераменте. Он был, конечно, властным, но теплым человеком. Он был прекрасным товарищем», — поделился с репортерами политик, который на протяжении многих лет считался правой рукой Ле Пена.

Многие единомышленники и поклонники умершего политика приехали из других городов, чтобы с ним проститься, и стояли на улице рядом с церковью за временным ограждением. Один из них, 43-летний Людовик, назвал Ле Пена «провидцем, который любил Францию и ее народ». «У него было то, что сейчас полностью утрачено, — любовь к нации», — заявил мужчина журналистам. «Я приехал отдать дань уважения человеку, который служил Франции и любил ее», — объяснил стоявший среди зевак 40-летний Иоганн.

Местные журналисты заметили в единственном крупном городском цветочном магазине несколько венков и букетов, заказанных, судя по надписям, депутатами Национального собрания Франции.

Богослужение провел настоятель прихода Карнак, в храме присутствовали около 200 человек. Жан-Мари Ле Пен будет покоиться на кладбище в нескольких сотнях метрах от церкви — в семейном склепе вместе со своими родителями, как и пожелал в своем завещании. Его биографы не раз отмечали любовь политика к своему родному Ла-Трините-сюр-Мер — прибрежному туристическому городку, население которого составляет всего 1,7 тысячи человек.

Еще одна церемония прощания с Ле Пеном состоится 16 января в церкви Нотр-Дам-дю-Валь-де-Грас в Париже, принадлежащей епархии французской армии. Эта месса, назначенная Марин Ле Пен и ее сестрами Мари-Каролайн и Ианн, будет открыта для публики. Близкая подруга лидера «Национального фронта» пояснила, что наследница политического детища Ле Пена хотела сделать церемонию «в военном стиле», чтобы подчеркнуть «ветеранский статус» покойного.

Жан-Мари Ле Пен умер во вторник, 7 января, в учреждении для паллиативных больных в Гарше (О-де-Сен), куда его поместили несколько недель назад. Его дочь Марин Ле Пен, возглавившая «Национальный фронт» вместо отца, узнала о его смерти в самолете, на котором возвращалась из Майенна. Информацию сразу же передали журналистам, понимая, что они и так получат ее еще до приземления самолета дочери Ле Пена. Оказавшись в Париже, она сразу же занялась организацией похорон, сообщил близкий к семье источник.