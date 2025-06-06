Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, говорится в телеграм-канале перевозчика. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — отметили в РЖД.

По данным перевозчика, кассы на станциях и вокзалах работают штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

20 мая произошел масштабный сбой в работе сайтов ФНС, ЕМИАС, Saby, «Госключа» и «‎Честного знака». Больше всего жалоб поступало жалоб из Москвы, Московской, Магаданской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга.

Еще один сбой произошел 15 мая в работе банковских приложений, социальной сети «ВКонтакте», мессенджеров, сервисов «Яндекса» («Почта», «Музыка», «Кинопоиск») и мобильной связи. О DDoS-атаке заявила также петербургская компания «Прометей» (АО «Северен-Телеком»).