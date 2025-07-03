На сайт «ВКонтакте» невозможно зайти, сообщает корреспондент RTVI. На нем высвечивается надпись: «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

На сервисе Downdetector за последний час число жалоб уже превысило 1,5 тыс.

В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали РБК, что могут быть проблемы с загрузкой соцсети.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой «ВКонтакте», мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сказано в сообщении компании.

20 мая масштабный сбой произошел в работе сайтов ФНС, ЕМИАС, Saby, «Госключа» и «‎Честного знака». До этого, 15 мая, наблюдались проблемы в работе банковских приложений, «ВКонтакте», мессенджеров, сервисов «Яндекса» («Почта», «Музыка», «Кинопоиск») и мобильной связи. Петербургская компания «Прометей» (АО «Северен-Телеком») сообщила о DDoS-атаке. Роскомнадзор подтвердил проблемы с российскими и иностранными интернет-сервисами, но заверил, что они постепенно восстанавливаются.