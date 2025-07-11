Десятки людей могут находится под завалами пятиэтажного дома в Алешках, разрушенного в результате удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате попадания двух авиабомб жилой дом оказался «практически уничтожен». К своему сообщению Сальдо приложил фотографию пятиэтажки: на снимке видны значительные разрушения — обрушились несколько секций дома на всю высоту здания, от первого до пятого этажа. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Губернатор также сообщил, что украинские военные с помощью дронов блокируют проведение спасательной операции, не позволяя аварийным и экстренным службам приступить к разбору завалов разрушенного здания и эвакуировать людей.

«Подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет искреннее “человеколюбие”. Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать», — сказал Сальдо.

Он заверил, что прорабатываются дополнительные меры помощи пострадавшим, которые будут немедленно реализованы при первой возможности доступа спасателей к разрушенному зданию.

Об ударе по жилому дому в Алешках стало известно вечером 11 июля. В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Однако, как рассказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, украинские войска продолжают предпринимать попытки нанесения новых ударов по объекту.

Город Алешки находится в западной части Херсонской области на контролируемом российскими военными левобережье Днепра. Губернатор Сальдо регулярно фиксирует факты артиллерийских обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ.