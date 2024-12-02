Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил заявление в региональную прокуратуру и ГУ МВД с просьбой проверить ситуацию вокруг футбольного клуба «Крылья Советов» по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом он заявил на оперативном совещании областного правительства 2 декабря.

Федорищев попросил провести проверку по статьям о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), нецелевом расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК), мошенничестве (ст. 159 УК), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК).

«Оттолкнувшись от проблематики судейства некоторых матчей некоторыми, предположительно, извлекающими выгоду судьями, в финансовом смысле, мы увидели, что ситуация системнее, глубже», — сказал губернатор.

Он обратил внимание на объем средств, направляемых в бюджет ФК «Крылья Советов» во время проведения военной операции, и на стоимость игроков. По словам Федорищева, они «капитализируются за счет бюджета региона, потом продаются в интересах 90% коммерческих структур». В результате губернатор, по его словам, решил «глубоко изучить» ситуацию и поручил своей администрации провести внутреннюю работу.

По словам главы региона, при изучении материалов ему доложили о фактах, которые «свидетельствуют, что, возможно, в клубе действительно есть источник для обогащения предпринимательских структур, основанный на средствах бюджета». Федорищев призвал сотрудников правительства и футбольного клуба «достойно пройти этот путь».

«Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее. Несправедливости не будет», — подчеркнул губернатор.

Обвинения в коррупции

В конце ноября Вячеслав Федорищев заявил, что руководство «Крылья Советов» якобы задолжало 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам», которые занимаются «коррупцией в судейском корпусе». По итогам аудита работы клуба его спортивный директор был уволен, а руководство отстранено, сообщил Федорищев.

По словам источников РБК, губернатор в своем заявлении попросил проверить решения по финансированию футбола при бывшем главе Самарской области Дмитрии Азарове, а также деятельность члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева и сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с клубом.

Собеседники РБК утверждают, что аудит показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе». Как пишет издание, в заявлении отмечается, что клуб привлекал футболистов с завышенными зарплатами и подготавливал их, а продажи приносили значительную прибыль агентской группе Андреева.

Согласно выводам, которые приводятся в документе, клубы, получающие субсидии из региональных бюджетов, используют завышенные зарплаты и премии для вывода денег. Часть этих средств возвращается и идет в том числе якобы на подкуп судей.

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку матчей «Крыльев Советов» за последние два года. В проанализированных матчах были ошибки как в пользу, так и против команды, но пока не обнаружено «ничего системного, экстраординарного», заявил президент РФС Александр Дюков.

Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) подписали письмо к Федорищеву с просьбой предоставить информацию о якобы существующих фактах коррупции в футболе. В РПЛ заявили, что готовы содействовать выявлению коррупционных схем, но настаивают на тщательном расследовании.