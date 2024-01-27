В Якутии четвере дня подряд наблюдались перебои с мобильной связью, сообщают местные порталы SakhaDay и 14News. Жители региона жаловались на невозможность отправить сообщения через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Днем 27 января работа приложений возобновилась. Власти республики не комментировали причины столь долгого отсутствия доступа к мобильному интернету.

Сбои связи начались в Якутии в ночь на 24 января. Портал SakhaDay писал, что перебои в работе мессенджеров могут быть связаны с рассылкой в Сети призывов к участию в несанкционированных акциях на площади Якутска. Как утверждает издание «Агентство»*, это самая долгая блокировка мессенджеров в российском регионе.

24 января несколько сотен жителей Якутска вышли на протесты после убийства местного жителя в клубе «Мята». По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний уроженец Таджикистана с российским гражданством, позже его арестовали на два месяца. Часть протестующих задержали.

Якутское министерство инноваций 24 января сообщало о «техническом сбое» и профилактических работах (на протяжении четырех дней под соответствующим постом ведомства во «ВКонтакте» пользователи оставляли жалобы на работу мобильного интернета). «На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Замминистра цифрового развития региона Андрей Суслов утверждал, что речь идет о «профилактике», которую проводит Роскомнадзор.

SakhaDay отмечает, что официальные телеграм-каналы главы Якутии Айсена Николаева и правительства республики продолжали обновляться вплоть до 27 января. Издание предполагает, что для этого использовались VPN-сервисы. Каких-либо сообщений по поводу сбоя связи в регионе в этих каналах нет.

Yakutsk news отмечает, что 27 января Якутия оказалась на первом месте по числу жалоб на сбои в работе WhatsApp (27%) и на втором месте по количеству жалоб на неполадки при использовании Telegram (12%).

Реакция властей

В якутском Мининноваций отказались комментировать сбои в работе мобильной связи, пишет SakhaDaily.

Депутат Госдумы и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в своем телеграм-канале, что подготовила запросы в Роскомнадзор и Минцифры с просьбой разъяснить причины отсутствия доступа к мессенджерам. По ее словам, «зимой в экстремальных климатических условиях это очень ощутимо».

«Например, когда люди попадают в аварии на трассе, они не могут быстро об этом сообщите (связи на больших участках трасс в принципе нет)», — написала Авксентьева.

Она также отметила, что в регионе «не работает все, что связано с мобильным интернетом», а соответствующие «рабочие процессы замедлились» — «сложно банально заплатить за автобус или купить авиабилеты».

«Оставлять людей без мобильного интернета в Якутии, где много отдаленных территорий и WhatsApp — доступный способ общения с родными — хорошее ли это решение?» — задалась вопросом Авксентьева.

Руководитель якутской «Партии дела», журналист Виталий Обедин сообщил, что из-за сбоев связи возникают проблемы с работой онлайн-касс в магазинах и оплатой транспорта.

«Сбои с электронными очередями, ломаются рассылки, некорректно работает документооборот. Люди, учащиеся на дистанте или гибридных формах обучения, а также работающие удаленно сталкиваются со сложностями. Нулевая реакция. Кроме невнятного бубнежа от минцифры в самом начале — ничего», — заявил он.

Перебои с интернетом не только в Якутии

В ночь на 24 января о сбоях в работе Telegram, WhatsApp и Viber сообщили жители сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Жалобы, в частности, поступали от пользователей интернета из Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, а также Амурской и Сахалинской областей.

Ранее власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей сообщили, что до 30 января в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE (4G) «в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания».

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — написал псковский губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Источники Forbes отмечали, что обычно настройка параметров сети проводится без ее отключения, при этом каждый оператор связи планирует такие работы самостоятельно. Собеседники издания предположили, что ночные отключения LTE сразу в нескольких регионах могут быть связаны с высвобождением диапазона, выделенного под гражданские цели, «на время его использования в военных целях».

Опрошенные Forbes эксперты заявили, что плановых отключений мобильного интернета подобного масштаба в России не было. При этом новых частот операторам связи в Псковской и Новгородской областях не выделялось, рассказал изданию генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

В разговоре с Forbes неназванный эксперт предположил, что посредством отключения мобильного интернета региональные власти пытаются бороться с ночными атаками беспилотников. По словам собеседника, дроны используют в том числе сети мобильной связи LTE, а для управления ими и передачи информации приобретаются сим-карты российских мобильных операторов.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов