Из-за установившейся в центральных регионах России жары местные пляжи оказались забиты желающими искупаться. В итоге в течение выходных погибли несколько десятков человек, спасатели сообщили о 15 жертвах в Подмосковье и восьми в Башкирии. Где еще тонули люди — в материале RTVI.

Московская область

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС в субботу, спасатели 13 раз выезжали на помощь утопающим. Спасти удалось четверых, включая одного ребенка. Погибли девять человек.

В воскресенье сотрудники МЧС спасли двух утопающих. Погибли еще шесть человек. В министерстве призвали жителей региона не заплывать за буйки и не подплывать к судам, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра и не играть в опасные игры на воде.

«В жаркую погоду жители и гости Подмосковья проводят время на воде. Чтобы избежать трагедий, соблюдайте основные правила», — призвали в МЧС.

Как уточнил Mash, все погибшие спасались в водоемах от аномальной жары. В числе жертв — 18-летний молодой человек, катавшийся на сапе в Подольске, 33-летний мужчина, отдыхавший на озере в Ступине, 41-летний мужчина, купавшийся под Ногинском и 31-летний житель Подмосковья, проводивший время на пляже «Живописная бухта» в Красногорске.

По данным телеграм-канала, спасти удалось 45-летнего нетрезвого мужчину в Павловском Посаде, 31-летнюю девушку, катавшуюся на ватрушке в деревне Новоботово, 13-летнего школьника в Одинцове, мужчину и двух женщин, тонувших в Москве-реке.

Башкирия

В течение минувших выходных в республике утонули восемь человек, включая 14-летнего школьника и девочку.

«Все погибшие отдыхали на необорудованных пляжах», — сообщили в региональном МЧС.

Вблизи деревни Узунгулово Учалинского района очевидцы достали из озера тело 26-летнего молодого человека.

«Предварительно, он прыгнул с лодки, будучи в алкогольном опьянении, и пропал из виду», — рассказали в министерстве.

Из пруда в деревне Верхний Тыхтем Калтасинского района достали тело 28-летнего местного жителя, а в реке Белой в селе Старокангышево утонул 14-летний мальчик.

«Из реки Белая вблизи села Вострецово Бураевского района очевидцами извлечен 41-летний мужчина, который утонул при попытке спасти 14-летнюю племянницу. Тело ребенка нашли позже ниже по течению», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В реке Ай в селе Лагерево утонули две женщины, 70 и 42 лет, обе были пьяны. Рыбаки в Мелеузе достали труп мужчины из реки Белой.

«На пляже Ак-Яр (Затон) города Уфы на реке Белой очевидцы из воды извлекли тонущего 47-летнего мужчину. После оказания первой помощи матросом-спасателем его передали врачам. По каждому происшествию проводятся оперативно-следственные мероприятия», — констатировали в МЧС республики.

Погибшие в Мордовии

В Ковылкинском районе погибла многодетная мать Наталья Юдинцева и ее дочь, сообщил глава республики Артем Здунов. Семья приехала отдыхать на берег реки Мокши. Пока глава семейства был возле палатки, его жена с детьми отправились купаться. Когда одна из девочек начала тонуть, женщина вместе со старшей дочерью бросилась ей на помощь.

«Спасли, но сами уже не смогли выбраться… Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. Десять детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава Мордовии.

Он пообещал, что региональное правительство возьмет ситуацию на особый контроль, многодетную семью обеспечат «заботой и опекой». Здунов попросил жителей республики быть максимально осторожными на воде, беречь себя и своих близких.

Обстановка в других регионах

На Тверицком пляже в Ярославле умерла 77-летняя женщина, сообщил сайт 76.ru. По данным издания, пенсионерка отдыхала с компанией. В воде женщине стало плохо, ее вытащили на берег и попытались помочь, однако она скончалась до приезда скорой помощи. Прибывшие на место следователи разберутся в причинах случившегося.

В воскресенье в акватории Волги на набережной Афанасия Никитина в Твери утонул мужчина, сообщила пресс-служба областного МЧС.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливает СУ СК РФ по Тверской области», — уточнили в министерстве и призвали жителей не заплывать далеко от берега, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в необорудованных местах.

Четверо человек утонули в воскресенье в Нижегородской области, рассказали в региональном МЧС.

«В Балахнинском районе в озеро Липовки, со слов очевидцев утонул человек (мужчина, 1964 г.р). На 14.07.2025 запланированы водолазные работы. Володарский м.о., с. Золино, озеро Золинское. Со слов очевидцев утонул человек (мужчина, 2005 г.р.). На 14.07.2025 запланированы водолазные работы», — отметили там.

В Канавинском районе из Волги достали тело мужчины, сейчас устанавливают его личность. Еще одного погибшего извлекли из реки Белой у деревни Нечаиха.

Как сообщило ИА «Камчатка», 13 июля в Тихом океане у Халактырского пляжа утонул 53-москвич, отправившийся купаться пьяным.

«Сильное течение начало относить мужчину в море, а холодная вода привела к судороге ноги. Мужчина утонул. Тело из воды вытащил серфер», — добавили журналисты.

У села Средние Пахачи погиб 31-летний мужчина. Он отправился в сплав на дюралюминиевой лодке, но в какой-то момент она перевернулась и мужчина не смог выбраться.