Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью программе «Легенда» на RTVI рассказал, за что уважает экс-ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.

«У нее есть, чему поучиться — такой пробивной способности. Это атрибут сегодняшнего времени, времени навыков», — сказал Самойлов.

По его словам, Бузова — упорный человек. «Я ее уважаю за ее личные качества бойцовские. Это да, не поспоришь», — добавил Самойлов.

Ранее певица Лариса Долина рассказала в программе «Легенда» на RTVI, за что ее недолюбливала народная артистка СССР Алла Пугачева. Долина утверждает, что причиной стала песня «Погода в доме». Ее написал Руслан Горобец, который много лет был музыкальным руководителем группы, выступавшей с Пугачевой. «Она (Пугачева. — Прим. RTVI) предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню, — рассказала Долина. — Он сказал ей: я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее. И вот с этого момента она как-то стала меня недолюбливать».

В прошлом году народный артист России Александр Лазарев-младший назвал провокацией и дискредитацией актерской профессии приглашение Бузовой на роль во МХАТ им. Горького.

«Это даже какая-то дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей — профессиональные, которые умеют это делать», — пояснил Лазарев-младший.

По мнению артиста, ситуация была обидной и для самой Бузовой. «Она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Тоже нужно было понимать», — отметил он.