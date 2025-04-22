Народная артистка СССР Алла Пугачева недолюбливала певицу Ларису Долину из-за песни «Погода в доме». Об этом сама Долина рассказала в программе «Легенда» на RTVI.

Долина отметила, что написавший «Погоду в доме» композитор Руслан Горобец много лет был музыкальным руководителем группы «Рецитал», с которой выступала Пугачева.

«И она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню», — утверждает Долина.

По ее словам, к тому времени Горобец уже не работал у Пугачевой.

«И он сказал ей — я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее. И вот с этого момента она как-то стала меня недолюбливать. Наверное. Не знаю», — сказала Долина.

Он отметила, что сама всегда с большим уважением относилась к Пугачевой. «Но я не думаю, что мы должны эту тему раскрывать сейчас», — заключила Долина.

Ранее музыкант Вячеслав Малежик в интервью RTVI заявил, что Пугачева забирала себе потенциальные хиты, чтобы они не достались другим артистам. «Она же брала песни не только [те], которые ей нравятся, но еще те песни, которые могут у кого-то стать шлягерами. Чтобы не рождать конкурентов», — сказал Малежик.

Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. Галкин* осудил военную операцию на Украине и был включен в реестр иностранных агентов. Пугачева выразила солидарность с мужем и публично попросила признать ее иноагентом. Певица также заявила, что ее ненавидят те, кого она всегда терпеть не могла. Впоследствии она пояснила, что имела в виду лишь «кучку оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», а народ считает «заложником нынешней ситуации».

Полностью интервью с Ларисой Долиной смотрите 23 апреля на странице «RTVI Развлечения» в VK Видео