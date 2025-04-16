Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», следовавший рейсом Зырянка-Якутск, успешно приземлился на одном двигателе в аэропорту назначения. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в телеграм-канале.

Как уточнили в авиакомпании, 15 апреля во время полета пилот обнаружил снижение уровня масла в правом двигателе. Командир воздушного судна решил отключить его.

«Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа, в 14:29 (8:29 мск — Прим. RTVI) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутск. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Представители «Полярных авиалиний» добавили, что межрегиональное территориальное управление Росавиации Саха (Якутское) проводит проверку по этому делу. Также проверки организовали региональная транспортная прокуратура и Следственный комитет.

В августе 2024 года пассажирский самолет Ан-2 с 11 людьми на борту вынужденно сел по причине отказа двигателя в 5 км от поселка Солнечный Усть-Майского района республики Саха. В результате инцидента никто не пострадал.