Самолет с российскими туристами, летевшими из Египта в Калининград, совершил экстренную посадку в Польше и застрял там более чем на 13 часов. Об этом пишут издание «Клопс» и телеграм-канал Mash. В Росавиации сообщили, что борт покинул Познань в 11:55 мск и через час приземлился в Храброво.

Борт UJ681 авиакомпании AlMasria летел из Шарм-эль-Шейха в Храброво, однако из-за сильного снегопада был перенаправлен на запасной аэродром и совершил посадку в аэропорту Познани. По данным Mash, на борту находились 236 пассажиров, включая детей и беременных женщин, — все они являются клиентами туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik.

Одна из путешественниц рассказала «Клопсу», что самолет три раза заходил на посадку в Храброво, но из-за погодных условий так и не смог сесть. Его направили в Варшаву, где рейс принимать отказались, после чего судно вылетело в Познань, где ожидало дозаправки.

Пассажиров из самолета не выпускали. Собеседница «Клопса» уточнила, что за время ожидания путешественникам дали булки с курицей и напитки — аналогичное меню было и во время полета в Калининград. Другие пассажиры пожаловались, что к утру 16 февраля питание на борту практически закончилось, а у людей начали разряжаться мобильные телефоны.

К 10:00 некоторые начали терять терпение, вспыхнули скандалы. «Дышать уже невозможно, сколько раз можно говорить», — возмущается один из пассажиров на опубликованном «Клопс» видео.

«Естественно, нужна была дозаправка. Они [поляки] в этом отказали — что-то с документами не так по их регламенту. И вот мы сидим с 12 ночи в самолёте на территории парковочной зоны аэропорта в Познани, никуда выйти не можем. И выпускать нас не хотят», — рассказывала «Москве 24» одна из пассажирок рейса.

Источник «Вестника АТОР» в авиационной отрасли объяснил долгую задержку борта в Польше решением технических и организационных вопросов — в частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета не было возможности из-за отсутствия виз, добавил он.

Проблемы возникли и с отправкой туристов из Калининграда в Египет, которые должны были лететь обратным рейсом. «Клопс» писал, что 216 человек всю ночь просидели в калининградском аэропорту Храброво. По словам одной из путешественниц, самолет должен был улететь в 00:30, однако рейс постоянно переносили. За время ожидания туристам выдали воду и еду.

Согласно данным сайта FlightRadar24, за рейсом Шарм-эль-Шейх — Калининград следили более 1,5 тысячи пользователей. «Вестник АТОР» иронизирует, что это оказался «первый в истории пассажирский рейс из Познани в Храброво».