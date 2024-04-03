Школьнику Кевину Лику из Майкопа — самому молодому россиянину, осужденному по делу о госизмене (ст. 275 УК), — смягчили приговор. Третий апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор в виде четырех лет колонии общего режима, отменив год ограничения свободы.

Как напоминает пресс-служба суда, Лика обвинили в «предоставлении помощи иностранному государству — Германии — в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Судебное заседание было выездным, говорится в сообщении. О проверке законности приговора просили и гособвинитель, и адвокат молодого человека.

Верховный суд Республики Адыгея в конце декабря 2023 года приговорил Лика к четырем годам заключения. По версии следствия, с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года школьник делал снимки войсковой части, которая расположена в Майкопе. Фотографии, на которых видна локация учреждения, он отправлял «на адрес почтового ящика представителя иностранного государства».

Пресс-служба Верховного суда указывала, что подобные действия молодой человек совершал будучи несовершеннолетним, на момент вынесения приговора ему уже исполнилось 18 лет. В сообщении суда подчеркивалось, что школьник вел незаконную деятельность якобы из-за несогласия с политическим курсом России и проведением боевых действий на Украине.

Русская служба «Би-би-си» отмечала, что неясно, что именно было предметом фотографий Ника, поскольку адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе. По данным «Би-би-си», за последние годы Лик как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку, а в начале 2021 года был призером олимпиады по истории.

На сайте Адыгейского университета говорится, что в конце 2021-го и в конце 2022-го Лик учился в 17-й школе «социального развития и успеха» (официальное название школы), отмечало издание. Школьник был победителем «Евразийской лингвистической олимпиаде», он также зарегистрирован на сайте олимпиады «Ломоносов», дающей преимущества при поступлении в МГУ.

«Новая газета» писала, что 18-летний Кевин Лик родом из небольшого немецкого города Монтабаур. В 1996 году его мать Виктория вышла замуж за русского немца Виктора Лика и переехала в Германию, где и родила сына в 2005 году. С 6 лет Лик учился в немецкой школе, однако в 2017 году вместе с мамой переехал в Майкоп.

«Он с детства интересовался учебой. Все деньги тратил на книги и энциклопедии», — говорила Виктория.

По данным «Новой», Лик собирался поступить в московский медицинский университет им. И.М. Сеченова. Рассматривал две специализации — ортопедию и онкологию — и остановился на последней.