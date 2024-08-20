Верховная рада Украины 20 августа приняла закон, в соответствии с которым в стране может быть запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI прокомментировали это решение.

Принятый Радой закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, поддержали 265 депутатов из 450. Инициатива вступит в силу через 30 дней после публикации. Общинам УПЦ МП дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать» отношения с Русской православной церковью (РПЦ).

Самым «страшным» последствием принятого Радой закона станет то, что «народ будет лишен канонической церкви», сказал RTVI заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Для меня, как для православного человека, самое страшное — что народ будет лишен канонической церкви. То есть, всё, что сейчас будет происходить в духовной жизни Украины, будет, по сути дела, управляться раскольниками. Это страшное дело. Дети будут крещены без таинства крещения, венчаны — без таинства венчания. Это будет абсолютно самозваная история. Жалко», — отметил депутат.

Милонов также сравнил происходящее с гонениями на верующих в античную и советскую эпохи.

«Это повторение гонений, которые были двадцатых-тридцатых годах XX века. Киевская власть приняла новый виток, устанавливает новые нероновские гонения. Безусловно, это приведет к тому, что приходы УПЦ будут, по сути дела, ликвидированы под прикрытием этого закона. Все общины, все церковные здания перейдут в юрисдикцию неканонической православной церкви Украины», — пояснил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов заявил RTVI, что у него «нет слов» в связи с решением Рады.

«У меня просто нет слов… Это сатанизм», — сказал депутат.

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов назвал официальный запрет канонической УПЦ «окончательным превращением Украины в тоталитарное государство с диктатурой неонацистов».

«Решение ожидаемое, но оттого не менее омерзительное. Русофобы и нацики давно ведут борьбу с Русским миром, и делают все, чтобы носителей великой культуры стало как можно меньше. <…> А теперь хотят окончательно уничтожить Русскую церковь, вместо которой планируют насадить сектантов и христопродавцев», — говорится в заявлении депутата, которое есть в распоряжении RTVI.

Миронов выразил уверенность в том, что за решением Верховной рады «стоит коллективный Запад», который контролирует «формально независимые» церковные институты.

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя принятый Радой закон, написала в своем телеграм-канале, что на Украине «продолжают делать все для уничтожения связи времен и корней русской культуры». Она выразила сожаление в связи с тем, что подобное «происходит и происходило при попустительстве многих церковных иерархов» в Малороссии и России.

«А теперь нам придется буквально по крупинкам восстанавливать на земле наших предков подлинную память о Древней Руси, Российской Империи и Советской Союзе. Верю, что это время придет!» — выразила надежду Останина.

Принятие Радой закона о запрете канонической УПЦ «противоречит всему православию в мире, и с этим на сегодняшний день никто не соглашается», заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Это беспредел <…> Из тех, с кем я беседовал в православных организациях, никто этого не признает. Это явный дискредитационный шаг», — сказал парламентарий.