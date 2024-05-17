В ночь на 17 мая в Киеве демонтировали часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ) имени Владимира и Ольги. Она находилась возле места, где раньше стояла историческая Десятинная церковь. В Минкульте Украины осенью 2023 года объяснили это решение тем, что часовня нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь».

О сносе часовни рассказала пресс-служба храма, опубликовав в своем телеграм-канале соответствующие кадры.

«Храма, который освящали блаженнейший митрополит Владимир и блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщила пресс-служба храма в своем телеграм-канале.

Эту публикацию разместили в 00:20 по местному времени (совпадает с московским). Двумя часами ранее этого, в пресс-службе храма рассказали, что здание «окружила полиция с военными, много автобусов с военными».

Позже в пресс-службе сообщили, что рядом с храмом работают устройства, которые блокируют мобильную связь, и слышен шум от работы бульдозеров. Адвокат Никита Чекман, который защищает интересы УПЦ, около 23:30 написал в своем телеграм-канале, что в это время на месте уже работала техника, и начался снос храма.

По данным пресс-службы храма, копия чудотворной иконы, которая хранилась в часовне, уцелела.

«Икона Пресвятой Богородицы “Десятинная” цела, в храме находился список (воспроизведение оригинала. — Прим. RTVI) этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минкультуры Украины в сентябре 2023 года сообщила, что апелляционный суд Киева подтвердил решение о сносе часовни УПЦ возле места, где некогда стояла Десятинная церковь. В ведомстве отмечали, что храм «находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса “Десятинная церковь”».

Ещё в феврале 2018 года прокуратура Киева и Национальный музей истории Украины признали часовню незаконной постройкой. В феврале 2023 года суд в Киеве принял решение о ее сносе, о чем сообщил тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, часть территории, на которой была возведена часовня, была захвачена в 2008 году. В 2012 году, в период президентства Виктора Януковича, это незаконное строительство было «узаконено».

Десятинная церковь была построена в Киеве в конце X века и стала первым на Руси каменным храмом, но в 1240 году его разрушили орды хана Батыя. В 1630-х годах в память об утраченной святыне рядом с местом, где находилась церковь, был построен небольшой храм, который тоже не сохранился. В 1842 году была освящена новая Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы. При советской власти церковь была разрушена.

После начала военной операции России на Украине УПЦ, которая ранее относилась к Московскому патриархату, дистанцировалась от Москвы. В мае 2022 года Собор УПЦ объявил о ее полной независимости, выразив несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу боевых действий на Украине. Собор назвал военную операцию России нарушением заповеди «Не убей» и обратился к российским властям с просьбой продолжать переговорный процесс.

Несмотря на то, что УПЦ осудила действия России на Украине, в октябре 2023 года Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о ее запрете. В апреле 2024 года 63% украинцев выражали мнение, что эта церковь должна быть полностью запрещена, сообщало агентство «РБК-Украина» со ссылкой на данные опроса.

Служба безопасности Украины (СБУ) уже неоднократно проводила обыски в храмах и монастырях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Спецслужба заявляла, что в ходе обысков была обнаружена «пророссийская литература», используемая при обучении в семинарии и приходских школах, «в том числе для пропаганды «русского мира». Ряд священнослужителей УПЦ были лишены украинского гражданства.