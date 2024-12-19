Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии общего режима экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук по обвинению в подготовке теракта по заданию «кураторов с Украины». Об этом 19 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Помимо срока в колонии суд назначил Шинкарук штраф в размере 1,5 млн рублей и ограничение свободы на один год и восемь месяцев.

Сообщника Шинкарук, слесаря Александра Холодкова суд приговорил к аналогичному сроку — 21 год заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

Прокурор запрашивал для Шинкарук 21 год колонии, штраф в размере 3 млн рублей и ограничение свободы на два года, для Холодкова — 22 года со штрафом в 4,5 млн рублей.

Обоих фигурантов признали виновными по пяти статьям:

— ч. 4 ст. 222.1 УК («Незаконный оборот взрывчатых веществ»);

— ч. 3 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой»);

— ч. 2 ст. 205.4 УК («Участие в террористическом сообществе»);

— ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору»);

— ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 УК («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ»).

По версии следствия, в сентябре 2022 года Шинкарук и Холодков «с целью совершения преступления» передали около 500 тыс. рублей для подготовки теракта, а также заложили в тайники взрывчатые вещества. Деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества для осуществления теракта, говорится в материалах дела.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что для связи с «кураторами с Украины» Шинкарук и Холодков использовали мессенджеры Signal и Telegram. «Следуя их указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и денежные средства, необходимые для осуществления террористического акта», — приводит агентство слова собеседника.

Подставил «муж-наркоман»

Ни Шинкарук, ни Холодков вину не признали. Адвокат Шинкарук Артем Рыдванов в беседе с РИА Новости отмечал, что девушке написал ее бывший муж по фамилии Кисель, который находится на Украине. Он сообщил, что переведет ей на карту 107 тыс. рублей — из этой суммы 100 тыс. рублей она должна была передать некоему человеку, который якобы занимался криптовалютой, а 7 тыс. рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Шинкарук не знала, кому и для чего она передает деньги, говорил Рыдванов.

Что касается Холодкова, то Кисель, который был его другом детства, попросил мужчину оставить в урне сверток с 500 тыс. рублей, за что передал ему 10 тыс.

Защита настаивала, что фигуранты не знали, для чего предназначались деньги, и «не имели отношения к взрывному устройству», а также что их использовали «втемную».

Как отмечал РБК, Евгений Кисель — бывший муж Шинкарук — должен был предстать перед судом за распространение наркотиков, но сбежал из-под домашнего ареста к родственникам на Украину. После этого он присылал девушке деньги на подарки, а та, по мнению знакомых, «безоговорочно доверяла Евгению».

Родственники Шинкарук считают, что «бывший муж-наркоман» ее подставил. Саму Шинкарук близкие характеризуют положительно: по их словам, она выросла в неблагополучной семье, но смогла сделать карьеру благодаря труду и усердию.

Росфинмониторинг в сентябре внес Шинкарук и Холодкова в перечень террористов и экстремистов.

Телеграм-канал Baza называет Шинкарук «самой красивой террористкой».