Лос-Анджелес накрыло суточным дождем, из-за чего более 800 тысяч человек остались без электричества, а жителям нескольких городов понадобилась эвакуация. Как передает CNN, сейчас на юге США все еще сохраняется угроза подтопления домов, поскольку выпадение осадков может продлиться до вторника.

Вечером в воскресенье, 4 февраля, на Калифорнию обрушилось два мощных тихоокеанских шторма, в результате чего в штате начались наводнения. В национальной метеорологической службе Лос-Анджелеса сообщили, что «чрезвычайно опасная ситуация» зафиксирована в районе Голливудских холмов, а также вблизи горного массива Санта-Моника. В этих местах прогнозировали оползни.

Под угрозой затопления также оказались Малибу, Беверли-Хиллз, Брентвуд, Бербанк. Скорость ветра достигала 157 км/ч в районе города Санта-Клара, а в районе международного аэропорта Сан-Франциско — 96 км/ч.

Как передает CNN, дожди не прекращались почти 24 часа. За это время в районе Лос-Анджелеса выпало больше месячной нормы осадков — около 130 мм. По информации телеканала, это был самый дождливый день за последние 20 лет.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в восьми округах, среди которых также Риверсайд, Сан-Диего и Санта-Барбара.

Из-за непогоды более 800 тысяч человек осталось без электричества. Информация о перебоях фиксируется на местном сайте PowerOutage. По прогнозам специалистов, количество отключений электроэнергии увеличится, особенно в центральной и южной частях Калифорнии, поскольку порывы ветра усиливаются и продолжаются.

Из-за наводнения аэропорты штата отменили сотни рейсов, а в Санта-Барбаре аэродром полностью закрыли на вечер 4 февраля, сообщала пресс-служба.

Из-за наводнения оказались подтопленными проезжие части, некоторые автомобили оказались почти полностью скрыты водой. Ураганный ветер повреждал линии электропередач, крыши домов, срывал деревья. Кадрами с затоплениями делилось множество местных СМИ, в том числе The Washington Post.

CNN сообщает об одном погибшем во время наводнения: 82-летний мужчина скончался после того, как на него упало дерево из-за сильных порывов ветра.

Дожди и шторм на время прекратились к утру понедельника, передает The New York Times (NYT). При этом синоптики предупредили, что самая опасная часть шторма еще впереди, а ливневые дожди продлятся до вторника.

Из-за эффекта Эль-Ниньо наводнение в Калифорнии может усугубиться, сообщает NYT. Таким эффектом называется прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света.

Американские метеорологи сравнили наводнение, постигшее Калифорнию, с циклоном Хилари, который также нанес значительный ущерб в августе 2023 года.