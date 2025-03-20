В Энгельсе в результате атаки беспилотников повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, пишет в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. На месте работает управление региональной безопасности.

«Некоторые жители обратились за медицинской помощью. Перед администрацией района поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало. Узнать, какая помощь необходима, чтобы проработать вопрос материальной поддержки», — сказано в сообщении главы региона.

Бусаргин также отметил, что в целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.

«Все оперативные службы находятся на месте», — сказал он.

По словам губернатора, Саратов и Энгельс 20 марта подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время.

Бусарги писал, что в результате атаки дронов были частично повреждены окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1 и пострадала женщина. Позже он уточнил, что в больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса, медики оказывают ему необходимую помощь.

«Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — отметил глава региона.

Он также сообщил о повреждении кислородного трубопровода.

«По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется», — добавил Бусаргин.

По информации Минобороны России, в ночь на 20 марта над Саратовской областью сбили 54 дрона. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено 132 украинских БПЛА над семью российскими регионами.