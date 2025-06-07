Пес по кличке Малыш, сбежавший 5 июня при разгрузке багажа в аэропорту Пулково, погиб на скоростной автомагистрали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Фонтанка» и РЕН ТВ.

Собака породы джек-рассел-терьер летела в багажном отсеке на рейсе Новокузнецк — Санкт-Петербург. 5 июня во время разгрузки багажа Малыш выбрался из переноски и сбежал. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях Пулково, сотрудники аэропорта заметили пса и пытались его поймать, но сделать им этого не удалось.

Хозяйка Малыша рассказывала телеканалу 360, что пресс-служба аэропорта уверяла, что причиной побега собаки стала плохо закрытая переноска. По словам собеседницы канала, перед вылетом переноску проверяли и проблем не выявили.

«Были скинуты координаты [местонахождения собаки] представителями авиакомпании. Пресс-секретарь аэропорта мне звонила, мы с ней общались, и она сказала, что эти координаты довольно-таки далеко от аэропорта и непонятно — достоверные они или нет», — говорила женщина 5 июня.

Поиски Малыша продолжались два дня. Помимо хозяев собаки и сотрудников аэропорта к ним подключились волонтеры. Утром 7 июня на странице поисковой команды «Юки дома» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что пса заметили на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в районе Васильевского острова.

По данным РЕН ТВ, очевидцы оперативно сообщили информацию волонтерам и прислали видео с собакой. Хозяйка опознала питомца, на место выдвинулись волонтеры. 78.ru пишет, что участок проехали в обе стороны несколько раз, но Малыша не нашли.

Как отмечает издание, волонтеры надеялись, что пес устал и прилег отдохнуть. Также было выдвинуто предположение, что Малыш мог остаться в Василеостровском районе.

Позже стало известно, что сбежавшую собаку сбил насмерть автомобиль на ЗСД. «К сожалению, его сбила машина», — подтвердила РИА Новости дочь хозяйки пса Кристина.