Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора предупредил о возможных трудностях а работе некоторых операторов связи из-за сбоя на «крупнейшей в России точке обмена интернет-трафика» в Москве. Об этом говорится на сайте центра.

«На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 на ул. Бутлерова, д. 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания. По информации ЦМУ ССОП, сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика. Временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи», — сказано в сообщении.

Причины сбоя в центре не уточнили.

В январе дважды за 10 дней сообщалось о масштабных проблемах в работе Рунета. Первый сбой случился 14 января и затронул поисковые сервисы, YouTube, Telegram и Rutube, онлайн-кинотеатры, банковские сервисы и прочее.

Источник «Ведомостей» связал его с проблемами технических средств противодействия угрозам Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. Источник Осторожно Media в Минцифры утверждал, что компания «Ростелеком» некорректно провела обновление автоматической системы безопасности интернета (АСБИ), которая «отвечает за “суверенный Рунет”». По его словам, это привело к ошибкам и сбоям в работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) по всей стране.

В «Ростелекоме» заявили, что проблемы с доступом к интернету не связаны с сетями компании.

Новые массовые жалобы на сбой в Рунете зафиксировали 24 января. Сообщалось о проблемах в работе основных операторов связи, банковских и государственных сервисов, мессенджеров, игровых платформ и соцсетей.

Нарушения в работе Рунета тогда подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заявил о необходимости дополнительных мер для обеспечения бесперебойной работы.

ЦМУ ССОП в тот день отчитался только о сбое на зарубежных стыках компании «Мегафон» с европейскими сетями связи. В свою очередь председателя совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что проблемы могли быть связаны с решением Роскомнадзора заблокировать какой-либо VPN-сервис, и что они имели локальный характер.