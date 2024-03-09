Пять человек погибли, 11 пострадали в секторе Газа в результате сброса гуманитарной помощи с воздуха, сообщает CBS News со ссылкой на Минздрав Газы и очевидца происшествия.

Инцидент произошел в пятницу, 8 марта, около 11:30 утра по местному времени. По данным телеканала, как минимум один парашют с гумпомощью «не раскрылся должным образом», из-за чего груз упал на людей в лагере беженцев Аш-Шати на севере Газы.

Среди погибших были два мальчика, однако точный возраст жертв и пострадавших неизвестен. По информации CBS News, раненым от 30 до 50 лет.

Гуманитарную помощь, в том числе продукты питания, в пятницу сбрасывали над сектором Газа США, Иордания, Египет, Франция, Нидерланды и Бельгия, подчеркивает телеканал.

Представитель американского оборонного ведомства заявил CBS News, что, согласно результатам первоначальной проверки, ответственность за гибель людей несет не американская сторона. Однако, по его словам, для установления обстоятельств и причин случившегося требуется дальнейшее расследование.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило в соцсети X, что осведомлено о ЧП, но непричастно к произошедшему.

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Вопреки некоторым сообщениям, это произошло не в результате сбросов с самолетов США», — утверждают в CENTCOM.

Заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау ранее в марте называл сброс гумпомощи с воздуха «последним способом», отмечая, что он не поможет в борьбе с голодом в секторе Газа.