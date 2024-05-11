Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракты, которые были запланированы на 9 мая в Киеве, сообщил «Укринформу» представитель СБУ Артем Дехтяренко. В теракте украинские спецслужбы якобы обнаружили «российский след».

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — сказал Дехтяренко.

Других подробностей представитель службы не привел.

7 мая в СБУ сообщили, что в Киеве задержали двух полковников Управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу Службы безопасности Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

По данным СБУ, офицеры УГО входили в сеть, деятельность которой якобы курировала ФСБ России. На роль исполнителей покушения подозреваемые, по данным спецслужбы, искали украинских военных, приближенных к охране президента Зеленского, которые «могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить».

За день до этого, 6 мая, издание «Страна» сообщило о задержании начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука. Он подозревается в передаче секретных данных об охраняемых лицах. Также был задержан второй сотрудник УГО, который подозревается в пособничестве Гуку.

3 мая ФСБ сообщила о ликвидации украинского диверсанта, который прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов на военных объектах в Москве, Московской и Ленинградской областях. По данным спецслужбы, мужчина 1976 года рождения был гражданином России и являлся членом «запрещенной украинской террористической организации». В ФСБ не стали уточнять, о какой организации идет речь.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что мужчина арендовал квартиру и гараж в Москве, оттуда изъяли взрывчатку, боеприпасы и карту литовского отделения шведского банка SwedBank.