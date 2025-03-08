Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника Государственного космического агентства, который якобы сотрудничал с ФСБ России. Его подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 украинского УК).

Фигуранта задержали во время заседания в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. На опубликованных «Украинской правдой» кадрах видно, что мужчине надевают наручники и выводят его из зала, в котором находятся другие сотрудники украинского правительства.

Согласно материалам дела, мужчина якобы был «завербован» российскими спецслужбами в 2024 году через жену, которая проживает в Ростове-на-Дону. СБУ утверждает, что мужчине пообещали денежные выплаты в обмен на сотрудничество, а после выхода на пенсию летом 2025 года — переезд в Россию.

На Украине у задержанного был доступ к тайным спутниковым снимкам и секретной информации о стратегических предприятиях страны. По данным СБУ, для российской стороны он собирал и передавал:

секретные координаты объектов военно-промышленного комплекса,

информация по производству Украиной высокоточных средств поражения,

спутниковые снимки.

Во время обыска у мужчины изъяли телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он якобы использовал для коммуникации с ФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Чиновнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, отмечает СБУ.

4 марта в Воронеже задержали мужчину, которого подозревают в передаче информации о военном предприятии СБУ. По предварительным данным, в 2024 году он о собственной инициативе установил контакт с представителем украинской спецслужбы и из «корыстной заинтересованности» пересылал ему по WhatsApp информацию о работе «режимного военного объекта». Переданные мужчиной данные «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ», уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.