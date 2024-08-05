Иран предупредил Израиль о намерении атаковать его территорию, пишет газета The Jerusalem Post. О том, когда именно может начаться нападение, не сообщается. В то же время в Израиль прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла, а в Иран — секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Предупреждение об атаке

По данным The Jerusalem Post, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто созвонился с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, чтобы передать послание от Ирана. Сийярто сообщил, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил ему о планах нанести удар по Израилю.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль. Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — приводит слова Исраэля Каца издание.

В среду, 31 июля, газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на трех иранских чиновников, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС, главы политбюро движения Исмаила Хании.

В публичном заявлении по поводу гибели главы политбюро ХАМАС Хаменеи говорил, что Израиль создал повод для «сурового наказания» и что Тегеран «считает своим долгом отомстить за кровь» Хании.

Подготовка к атаке

Вечером 5 августа Иран выпустил предупреждение для пилотов и авиационных служб с рекомендацией избегать воздушного пространства страны в определенных направлениях на фоне угроз о планируемых атаках. В уведомлении предлагается избегать воздушных маршрутов через центр Ирана, запад и северо-запад страны.

Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что США и Израиль ожидали атаку Ирана в понедельник, 5 августа.

За день до этого глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен провел конференцию с союзниками из «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, а также США) по ситуации на Ближнем Востоке. По данным портала, США и страны G7 хотят оказать давление на Иран и движение «Хезболла», чтобы минимизировать их действия.

Источники телеканала Sky News Arabia в «западной разведке» предположили, что Иран и «Хезболла» могут напасть на Израиль в ночь на 13 августа — в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это знаковая для еврейского народа дата — день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Израильский чиновник сообщил телеканалу NBC News, что страна готовится к «потенциальной многодневной атаке» со стороны Ирана, который готовится запустить по Израилю «волны ракет и дронов». «Они попросту попытаются измотать нас», — сказал источник телеканала.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп в интервью блогеру Адину Россу допустил, что Иран атакует Израиль «сегодня ночью» — то есть в ночь на 6 августа.

Бывший американский лидер также отметил, что если бы он сейчас был президентом США, а не Джо Байден, то «никто бы такое даже не обсуждал, потому что этого бы не произошло».

Визиты представителей России и США на Ближний Восток

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Иран 5 августа. В Тегеране Шойгу встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также главой Генштаба вооруженных сил Мохаммадом Багери, сообщает агентство IRNA.

Пезешкиан призвал ускорить реализацию двусторонних соглашений, заключенных с Россией, а также заявил о развитии дальнейших ирано-российских отношений.

«Мы считаем, что эпоха изоляции со стороны некоторых держав, в том числе США, закончилась. Сотрудничество между Ираном и Россией в продвижении многополярного мира приведет к дальнейшему укреплению глобальной безопасности», — заявил новый президент Ирана.

Глава иранского Генштаба Багери отметил, что страна готова к трехстороннему сотрудничеству, включая Китай.

В то же время в Израиль прибыл американский генерал Майкл Курилла. По информации Axios, его визит на Ближний Восток был запланирован еще до начала новой эскалации конфликта, начавшейся в конце июля.

Днем 5 августа Курилла встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и обсудил «координацию оборонного сотрудничества между соответствующими учреждениями и военными».