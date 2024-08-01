Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство одного из лидеров ХАМАС, главы политбюро организации Исмаила Хании. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на трех иранских чиновников, которые «проинформированы о приказе».

Согласно публикации, утром 31 июля прошло экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана, во время которого Хаменеи и приказал нанести удар. Это произошло после появления информации об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Мы считаем, что отомстить за его кровь — наш долг», — заявил Хаменеи.

По его словам, Израиль подготовил почву для «сурового наказания», пишет NYT.

По информации газеты, пока точно не известно, какую атаку собираются произвести иранские силы. Источники издания отметили, что иранское военное командование рассматривает вариант комбинированной атаки беспилотниками и ракетами по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

При этом военные хотят избежать удара по гражданской инфраструктуре, утверждает NYT. Также Иран рассматривает нанесение удара не со своей территории, а из Йемена, Сирии или Ирака, которые являются иранскими союзниками, пишет издание.

Верховный лидер Ирана распорядился подготовить не только план нападения, но и защиты территории страны на случай эскалации конфликта и удара со стороны Израиля или США, сообщает NYT.

О смерти Хании утром 31 июля сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, состоявшуюся 30 июля. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шабаан.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Исмаила Хании и пообещали ответное действие.

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что Израиль «совершил теракт в нарушение норм международного права», пишет ТАСС. По словам собеседника агентства, израильские власти своими действиями саботировали совместные усилия США, Египта и Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа.