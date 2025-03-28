Суд в Кишиневе арестовал до 14 апреля главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул. Ее задержали 25 марта по уголовному делу о незаконном финансировании партии «Шор», выступающей за улучшение отношений с Россией.

Обвинение просило арестовать ее на 30 дней. Комментируя решение суда, Гуцул заявила: «Сегодня обезглавили Гагаузскую автономию». Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Депутат блока «Победа» Вадим Фотеску заявил, что соратники башкана (главы) Гагаузии «в очередной раз столкнулись с “телефонной юстицией”, когда все решается не по закону, а по звонку».

Как заявил ТАСС заместитель Гуцул Виктор Петров, правительство автономии продолжит работу, а защита главы региона опротестует ее арест. Петров также заявил, что глава Молдовы Майя Санду организовала суд над Гуцул, чтобы поставить своего человека.

25 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. 27 марта она заявила, что власти республики планируют ввести в регионе Гагаузии внешнее управление.

Через адвокатов глава автономии передала обращение к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, попросив помочь ее освобождению. 28 марта ее доставили в суд.

Гуцул проходит фигурантом дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Следствие считает, что она причастна к фальсификации документов о денежных пожертвованиях на выборах. Также правоохранители утверждают, что на предвыборный счет Гуцул поступило около 20 тыс. долларов из запрещенных законом источников.

Также глава Гагаузии проходит по делу о незаконном финансировании ее политической деятельности путем ввоза денег из России и участии в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. Та называет дела против нее политическим мотивированными.