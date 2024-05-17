Основная доля электросамокатчиков слабо владеет правилами дорожного движения и плохо представляет себе возможные последствия даже своего собственного падения, рассказал «Инфо24» главный редактор издания !За рулем! Максим Кадаков.

«Если брать в масштабах всей страны, даже в крупных городах не везде настолько хороший асфальт, чтобы ездить без проблем. Вторая проблема в том, что у людей в голове тикает время. А время у прокатного самоката, как и в каршеринге, — это деньги. Надо быстрее, быстрее», — сказал он.

Кадаков также отметил, что электросамокатчики в большинстве своем не владеют устойчивыми навыками передвижения. Подобное отношение к обязанностям участника дорожного движения представляет собой основную угрозу, которую могут нести электросамокаты, добавил он.

Введение сегментарных ограничений и запретов на электросамокаты в некоторых центральных частях города, а также полицейские рейды по парковкам для кикшеринга с изъятием электросамокотов он назвал «активными действиями», которые сменили в России «ничегонеделание и разговоры».

«Я думаю, что сейчас пойдет волна какой-то регуляторики, запретов, ограничений и так далее, чтобы люди, которые пользуются кикшерингом, понимали, что это все вокруг не для них — или, точнее, не только для них, потому что есть еще и пешеходы, и автомобили. Приведет ли это к чему-то? Наверное, приведет. Посмотрим», — предположил Кадаков.

Главред «За рулем» обратил внимание на проблему, связанную с частными самокатами, которую назвал «отдельной историей».

Несмотря на ее наличие, основную долю — около двух третей — аварий с участием электросамокатчиков составили инциденты с кикшерингом, заключил он.