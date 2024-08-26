В результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Газпром нефти» были госпитализированы семь человек, один из них погиб. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«К сожалению, один пострадавший погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении главы региона.

Шестерым пострадавшим была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались и были выписаны, добавил Хоценко.

Изначально омский губернатор сообщал, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС региона, в 19:05 по местному времени (16:05 мск) возгорание на предприятии удалось локализовать. Его площадь составила 150 кв. м, уточнили в ведомстве.

Пресс-служба завода сообщила, что НПЗ работает в штатном режиме.

«Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», — говорится в сообщении предприятия.

Днем 26 августа на Омском НПЗ произошел взрыв, в результате которого на предприятии начался пожар. По данным телеграм-канала Baza, загорелась установка АВТ-11, предназначенная для разделения нефти на фракции и последующей переработки.

Изначально сообщалось, что в результате ЧП пострадали два сотрудника Омского НПЗ, они получили ожоги и другие телесные повреждения разной степени тяжести.

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.