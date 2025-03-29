Правоохранители задержали в общей сложности семь человек, ответственных за создание и распространение вируса Mamont, сообщает МВД России. В ведомстве считают, что фигуранты дела «причастны к более 300 эпизодам преступной деятельности».

Для задержания подозреваемых в причастности к межрегиональной ОПГ были задействованы силовики Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Как отметили в МВД, злоумышленники «администрировали и распространяли вредоносное программное обеспечение “Мамонт”, с помощью которого осуществляли неправомерный доступ к мобильным телефонам пользователей интернет-банкинга».

«После заражения устройства ВПО получало от жертвы необходимые права пользователя и, в случае положительного баланса, осуществляло перевод денежных средств на счета злоумышленников», — уточнили в ведомстве.

По данным правоохранителей, вирус распространяли в мессенджерах со взломанных аккаунтов, а также под видом различных мобильных приложений. Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 и ч. 2 ст. 272 УК РФ. Размер ущерба устанавливается.

27 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании троих создателей Mamont, которое позволяет с помощью услуги SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт.

В начале марта «Коммерсантъ» писал, что число похищений учетных записей в Telegram выросло на 25% во втором полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. По данным газеты, экспертам удалось найти не менее семи действующих русскоязычных групп, одной из которых удалось украсть более 1,2 млн учетных записей россиян и граждан других стран. Чаще всего мошенники крадут учетную запись при помощи фальшивого голосования, фишинговых панелей и фальшивых сетей Wi-Fi.

11 июля 2024 года Центробанк добавил три пункта в перечень признаков мошеннических операций. Теперь российские кредитные организации автоматически будут приостанавливать платежи на счета с историей мошеннических операций, даже если клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ.

Осенью того же года МВД России сообщило о новом виде мошенничества: пользователи мессенджеров (в основном в Telegram) получают сообщение «Привет, это ты на фото?» и файл APK под заголовком «Фото». В ведомстве предупредили, что речь идет о вредоносных вирусах и скачивать файлы нельзя.