Сотрудники МВД задержали троих хакеров — создателей вредоносного программного обеспечения Mamont, которое позволяет с помощью услуги SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт, сообщила в телеграм-канале представитель ведомства Ирина Волк. По ее данным, они причастны к совершению более 300 киберпреступлений.

«Мои коллеги из УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения. Трое жителей Саратова подозреваются в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Содействие работе полицейских оказывали сотрудники департамента противодействия мошенничеству ПАО Сбербанк», — говорится в сообщении Волк.

По ее данным, предварительно установлено, что задержанные распространяли вредоносное программное обеспечение через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов.

«После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки», — отмечает представитель ведомства.

Во время обысков были изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, которые имеют доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по статьями 159.6 и 272 УК РФ.

«Ресурсы, которые использовались в криминальной схеме, заблокированы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.

В феврале 2025 года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал о подготовке законопроекта об ограничении отправки СМС во время телефонного звонка. По словам депутата, такая мера защитит россиян от мошенников.

До этого Госдума одобрила поправки, которые касаются внесения наличных средств в размере более 50 тыс. рублей с использованием токенизированных карт. Из текста документа следует, что банки «обязаны отказать» во внесении наличных через банкомат на счет токенизированной карты в течение 48 часов после «преобразования» такой карты.