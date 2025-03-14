Компания блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, передает ТАСС со ссылкой на данные госпортала «Федресурс».

ООО «Бумажная бумага», которое занимается продажей снеков под брендом блогера, является его основной структурой по доходам в России: 3,9 млрд рублей выручки за 2023 год, 186 млн чистой прибыли. Данных за 2024 год еще нет.

ООО «Ачетыре» отвечает за блогерский бизнес Бумаги, в 2023 году его выручка составила 794 млн рублей, чистая прибыль — 377,3 млн рублей, оно целиком принадлежит гражданину Беларуси.

По данным агентства, ООО «Бумажная бумага» записано на кипрскую A4Group Limited Бумаги (владеет 45%), оставшиеся доли у бывшего топ-менеджера торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексея Клочкова и эксперта по рекламе Виталиуса Паулюса.

ТАСС отмечает, что в отношении «Бумажной бумаги» подано семь исков на сумму около 40 млн рублей. Причиной исковых заявлений стали разногласия по поставке компонентов для снеков и их упаковке. Самый большой иск на 29,7 млн рублей поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

В уведомлении о намерении банкротства «Бумажная бумага» в числе кредиторов, помимо ООО «Вильд Россия», указала также Сбербанк. Уведомление от «Бумажной бумаги» на «Федресурс» датировано 11 марта, процедура с уведомлением необходима по закону «О банкротстве».

ТАСС пояснил, что следующий шаг, согласно тому же закону, включает заявление в суд о собственном банкротстве в течение 15-30 дней. Далее возможно финансовое оздоровление (санация) и продолжение работы бизнеса, либо распродажа активов и ликвидация компании.

В декабре 2024 года Бумага принял участие в прямой линии президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предлагая блогеру задать свой вопрос, назвал Бумагу «нетрадиционным гостем» подобного мероприятия. Блогер задал вопрос о работе видеохостинга YouTube в России.

Путин также поинтересовался у блогера, почему он выбрал такое прозвище, и узнал, что это настоящая фамилия молодого человека. После этого глава государства вспомнил о старинной игре «Камень, ножницы, бумага», в которой бумага побеждает камень.

29-летний Влад Бумага начал развивать свой YouTube-канал в возрасте 18 лет, выпуская ролики на тему «Вопрос-ответ», «Когда мамы нет дома» и прочее. Сейчас у него 53,5 млн подписчиков на YouTube и 7,2 млн — в Instagram*. Блогер также активно занимается бизнесом, выпуская различную продукцию собственного производства.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена