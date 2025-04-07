Мэр Курска Игорь Куцак на заседании регионального правительства заявил, что покинет пост по собственному желанию. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами.

«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — сказал Куцак.

Во время заседания врио губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что отговаривал Куцака от решения уйти в отставку.

«Не скрою, мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем, отговаривал от принятия такого решения, но мотивы, резоны, которые у Игоря Вячеславовича есть, ему не позволили передумать. Рассчитываем на то, что смена власти в городе не приведет к сбоям в работе, люди на себе ухудшения не почувствуют», — сказал он.

Хинштейн уточнил, что на этой неделе городское собрание рассмотрит заявление Куцака, а также будет назначен исполняющий обязанности Курска.

В конце 2024 года администрация Курска опровергла информацию об отставке Куцака, назвав распространившееся в соцсетях видео с заявлением мэра города фейком. На видео глава города якобы заявлял о своей отставке по причине «конфликта» с врио губернатора региона Хинштейном.

2 апреля глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дягтерева также ушла в отставку по собственному желанию. Она возглавляла Кореневский район с 2018 года.