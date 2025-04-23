Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам стал секретарем Совета безопасности республики. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства в ее телеграм-канале.

Впервые секретарем Совбеза Кадырова-младшего представили в телеграм-канале ведомства 21 апреля. В посте говорилось, что по поручению Адама Кадырова его заместители провели встречу с замначальника МЧС по республике Ризваном Залаевым.

Власти Чечни пока официально не сообщали о новой должности Кадырова-младшего. При этом на сайте Совбеза он уже указан в качестве секретаря. С июля 2024 года пост занимал племянник главы республики Хамзат Кадыров.

В ноябре 2023 года Адама Кадырова назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Тогда ему было 15 лет. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов писал, что назначение Кадырова-младшего на новую должность стало «абсолютно закономерным». Парламентарий указал, что он «проявляет себя как достойный мужчина» и «твердо и неукоснительно соблюдает предписания религии Ислам».

В октябре 2024 года Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.

В апреле 2025-го Адам Кадыров стал куратором регионального управления МВД России. Он также является помощником главы Чечни, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда.

Кроме того, Кадыров-младший имеет не менее 15 различных наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Росгвардии «За боевое отличие» в качестве признания его «значительного вклада» в военную операцию на Украине.