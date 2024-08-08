Семья французского исследователя океана Поля-Анри Наржоле, который летом 2023 года погиб при крушении батискафа «Титан» в Атлантике, подала иск на сумму $50 млн к компании, владевшей затонувшим подводным аппаратом. Как передает Associated Press, семья Наржоле обвинила компанию OceanGate в халатности.

Помимо Наржоле, на борту «Титана» были еще четыре человека: гендиректор и основатель OceanGate американец Стоктон Раш, британский бизнесмен, основатель Action Group Хэмиш Хардинг, британский бизнесмен из Пакистана Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулеман. Все они трагически погибли.

В иске, поданном семьей Наржоле, говорится, что люди на борту «Титана» перед катастрофой испытали «ужас и душевные страдания». Согласно иску, спустя примерно 90 минут после погружения «Титана» были указания на то, что команда подлодки пыталась прервать спуск на дно океана.

«Хотя точная причина поломки, возможно, никогда не будет установлена, эксперты сходятся во мнении, что экипаж “Титана” должен был точно понимать, что происходит. Здравый смысл подсказывает, что экипаж еще до своей гибели прекрасно осознавал, что погибнет», — сказано в иске.

В нем также отмечается, что в какой-то момент экипаж потерял связь и, возможно, электричество. По словам экспертов, люди на борту подлодки продолжали спускаться в океан, «осознавая непоправимые сбои в работе судна, испытывая ужас и душевные страдания перед тем, как в конечном счете “Титан” взорвался».

Адвокаты юридической фирмы Buzbee заявили, что детали об «изъянах и недочетах» затонувшего батискафа «были намеренно скрыты». По словам адвоката Тони Базби, цель иска состоит, в частности, в том, чтобы получить ответы на вопросы о том, как затонул батискаф, «кто в этом участвовал и как эти люди могли допустить, чтобы это произошло».

Представитель OceanGate отказался от комментариев, отмечает AP. Ответчики должны ответить на иск в ближайшие недели, говорится в судебных документах.

Компания OceanGate была основана в 2009 году. В 2021 году она впервые отправила подводный аппарат к месту крушения «Титаника» в Атлантическом океане.

После того, как в июне прошлого года произошло крушение принадлежавшего OceanGate батискафа «Титан», компания приостановила свою деятельность.

Как выяснила ранее газета The New York Times (NYT), супруга погибшего в «Титане» основателя OceanGate Стоктона Раша — потомок двух пассажиров первого класса, которые погибли при крушении «Титаника» в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

По данным NYT, Венди Раш — праправнучка магната розничной торговли Исидора Штрауса и его жены Иды, которые были среди богатейших людей на борту знаменитого парохода.

Выжившие в катастрофе вспоминали, что Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке, когда возможности спастись ждали женщины и дети. Ида Штраус заявила, что не оставит своего мужа. Супругов видели стоящими рука об руку на палубе «Титаника», когда корабль шел ко дну.