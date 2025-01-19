В адрес армянской компании «Джермук Групп», которая выпускает минеральную воду «Джермук», ее представителей и распространителей в России подан иск на 1,5 млрд рублей. Как пишет «Коммерсантъ», истцами выступили вдова и две дочери предпринимателя из Владикавказа Олега Гусова, который выпил «Джермук» и скончался от ожогов, поскольку в бутылке вместо воды была уксусная кислота.

Семья подала иск о взыскании вреда в Советский районный суд Владикавказа. В запрошенную родственницами Гусова сумму входит оплата санавиации — 5 млн рублей. Кроме того, потерпевшая сторона требует приостановить продажу минеральной воды «Джермук» до выяснения всех обстоятельств.

Ответчиками выступают ЗАО «Джермук Групп» (Ереван), представляющее его в России ООО «Минеральная вода «Джермук» и ИП, через которые прошел опасный товар.

По данным заявителей, утром 11 февраля 2024 года Олег Гусов купил 12 стеклянных бутылок минеральной воды «Джермук» в ларьке владикавказского рынка «Фарн». Дома он открыл одну из бутылок, сделал глоток и почувствовал себя плохо.

Дочь Гусова Дзерасса, которая стала свидетелем произошедшего, рассказала, что отец на ее глазах достал из багажника машины во дворе дома упаковку воды и вскрыл. Из одной бутылки «Джермука» он сделал глоток, после чего она выпала у него из рук и от удара о землю разбилась. Мужчина сразу же побежал в дом и упал на ковер у входа.

Дзерасса начала звать на помощь. С улицы прибежали друзья Гусова, которым он сказал, что хотел попить, но в бутылке оказалась не вода. Говорил он хрипло и с большим трудом. Свидетели указывали, что изо рта пострадавшего сильно пахло уксусом.

Гусова увезли в Республиканскую клиническую больницу, где диагностировали «отравление неясной этиологии». На следующий день мужчину перевезли в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где выяснилось, что он отравился разъедающей жидкостью (уксусной кислотой), получил ожоги внутренних органов и экзотоксический шок.

Врачам не удалось спасти Гусова — 13 февраля он умер. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от «экзотоксического шока, обусловленного химической травмой — отравлением едким гемолитическим ядом (уксусной кислотой)».

СК возбудил уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК). Эксперты обнаружили уксусную кислоту «в смыве с образцов (осколков) бутылки и марлевых тампонов, изъятых в ходе выемки», говорилось в сообщении ведомства.

Расследование обстоятельств гибели Гусова до сих пор не завершено. Следствие направило в Армению несколько запросов, но ответов не получило, пишет «Коммерсантъ». Представители истцов предполагают, что уксусная кислота попала в бутылку из-за нарушения технологического процесса: ее используют при мытье стеклянной тары для повторного использования, после возвращения из оборота.