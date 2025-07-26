Семьям погибших в результате взрыва в многоэтажке в Саратове выплатят по 1 млн рублей, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он отметил, что на месте ЧП продолжаются поиски. В МЧС России заявили, что из-под завалов сегодня извлекли тело седьмого погибшего.

«Пострадавшие также получат всю необходимую поддержку. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ», — заявил Бусаргин.

Он уточнил, что на месте ЧП работает более 400 человек и «достаточное количество тяжелой техники». Губернатор сообщил, что спасательные работы продолжаются, потому что под завалами «там могут находиться люди», продолжаться они будут еще минимум сутки — до утра 27 июля.

Утром 25 июля произошел взрыв в жилой многоэтажке на улице Блинова в Саратове. В результате обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир. Глава региона назвал утечку газа предварительной причиной взрыва.

«Не раз жаловались на запах газа»: что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

Накануне ТАСС сообщил, что медицинская помощь понадобилась 16 гражданам, четверо пропали без вести. 26 июля в Саратове объявлен днем траура. В МЧС рассказали, что сегодня утром при разборе завалов обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв ЧП составило семь человек, включая одного ребенка.