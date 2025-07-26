Семьям погибших в результате взрыва в многоэтажке в Саратове выплатят по 1 млн рублей, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он отметил, что на месте ЧП продолжаются поиски. В МЧС России заявили, что из-под завалов сегодня извлекли тело седьмого погибшего.

«Пострадавшие также получат всю необходимую поддержку. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ», — заявил Бусаргин.

Он уточнил, что на месте ЧП работает более 400 человек и «достаточное количество тяжелой техники». Губернатор сообщил, что спасательные работы продолжаются, потому что под завалами «там могут находиться люди», продолжаться они будут еще минимум сутки — до утра 27 июля.

Утром 25 июля произошел взрыв в жилой многоэтажке на улице Блинова в Саратове. В результате обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир. Глава региона назвал утечку газа предварительной причиной взрыва.

Накануне ТАСС сообщил, что медицинская помощь понадобилась 16 гражданам, четверо пропали без вести. 26 июля в Саратове объявлен днем траура. В МЧС рассказали, что сегодня утром при разборе завалов обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв ЧП составило семь человек, включая одного ребенка.