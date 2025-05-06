Семьи полицейских, погибших во время перестрелки в Махачкале 5 мая, получат по 1 млн рублей. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 миллиону рублей. Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали — мы с ними, мы скорбим и сделаем все, чтобы поддержать их в это тяжелое время», — заявил он.

Меликов отметил юный возраст погибших и назвал долгом дагестанцев «продолжить борьбу с теми, кто пытается помешать мирному будущему» региона.

Глава республики также сообщил, что пострадавшие из-за стрельбы получат финансовую помощь на сумму до 500 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести полученного ранения. Средства планируется выделить из регионального социального фонда «Все вместе».

Двое неизвестных напали на патруль ДПС в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова днем 5 мая. По словам Меликова, полицейские попытались остановить автомобиль для проверки документов, однако водитель в ответ открыл по ним огонь. У нападавших было огнестрельное оружие и нож.

По данным источников «Коммерсанта», преступники инсценировали ДТП, чтобы заманить в засаду сотрудников Госавтоинспекции. Двое полицейских погибли, еще пять человек получили ранения, среди них 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и двое сотрудников правоохранительных органов.

После нападения бандиты угнали машину ДПС и попытались скрыться, но подоспевшие к месту перестрелки наряды полиции догнали их. Обоих нападавших нейтрализовали. Источник «Ъ» в силовых структурах Дагестана предположил, что это была «очередная “спящая ячейка”, которую трудно раскрыть, пока ее участники не перешли к активным действиям». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угоне и хищении оружия (статьи 317, 166 и 226 УК).