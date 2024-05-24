Запад слишком вольно интерпретирует заявления первых лиц России, в том числе о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, заявил «Ленте.ру» зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

Таким образом член Совета Федерации прокомментировал появившуюся на сайте агентства Reuters статью о том, что президент России Владимир Путин якобы готов остановить боевые действия в зоне проведения военной операции при условии, что стороны сохранят за собой контролируемые сейчас территории. Если же никакой встречной готовности от Запада и Украины не последует, то Россия продолжит боевые действия, заявили источники агентства.

По словам Климова, в данном случае «речь идет о том, что Россия открыта к переговорам, которые бы, естественно, учитывали нашу позицию и существующую объективную реальность». Сенатор заверил, что «про всякие линии и прочее официально никогда не шло» речи.

Ранее Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники заявил, что Путин, с одной стороны, располагает достаточными ресурсами, чтобы продолжать боевые действия «столько, сколько потребуется».

С другой стороны, по словам собеседников агентства, президент России якобы полагает, что российские войска достаточно продвинулись вглубь Украины, чтобы россияне могли счесть это победой, поэтому на условиях сохранения всех этих территорий боевые действия можно остановить или «заморозить».

Один из источников утверждает, что Путин считает новую мобилизацию неизбежным условием кардинального изменения ситуации на фронте, но проводить ее не хочет. Другой источник заявил Reuters, что после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года «популярность» президента России якобы упала.

Кроме того, один собеседник агентства заявил, что договоренность о прекращении боевых действиях с сохранением границы по нынешней линии фронта невозможна, пока у власти на Украине остается Владимир Зеленский. С другой стороны, по его словам, существует вариант, при котором Москва договорится о заморозке конфликта напрямую с Вашингтоном, не вовлекая в это Киев.