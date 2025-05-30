В России может появиться Единый федеральный реестр курьеров. Предложение создать такой документ направил в Министерство транспорта России первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин.

По мнению парламентария, такая мера позволит повысить безопасность дорожного движения и укрепить правовое регулирование в сфере доставки.

В обращении на имя заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева Шейкин указал на сложности с привлечением к ответственности курьеров, нарушающих правила дорожного движения. Он отметил, что многие сотрудники служб доставки работают без водительских прав и других необходимых документов, когда используют мопеды или мотоциклы. Это, по словам сенатора, затрудняет контроль за их деятельностью и создает риски для других участников дорожного движения.

Шейкин считает, что реестр позволит властям получать актуальные данные о курьерах. Это должно упростить их идентификацию и в целом повысить прозрачность отрасли, считает сенатор.

При этом он подчеркнул, что новая система не должна создавать излишнюю бюрократическую нагрузку на бизнес, особенно на малые компании и самозанятых. По его мнению, регулирование этой сферы следует закрепить отдельным законом, который будет способствовать её цивилизованному развитию.