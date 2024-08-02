Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства до 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

ТАСС со ссылкой на информацию суда передает, что Савельев указал в документах, что он не женат.

Савельева доставили суд для рассмотрения ходатайства следствия об аресте по делу об организации приготовления убийства вечером 2 августа. Заседание проходило в закрытом режиме — об этом попросил следователь.

Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости» Савельев и его адвокаты не возражали против закрытия заседания от прессы.

Лишение неприкосновенности и задержание Савельева

Днем 2 августа генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к убийству, сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Совфед удовлетворил просьбу генпрокурора — на выходе из зала заседаний Савельева задержали. Как рассказал источник BRIEF, генпрокурор зашел на заседание в конце. По его словам, спикер Совфеда Валентина Матвиенко «торопила сенаторов заканчивать заседание быстрее — у генпрокурора совещание в Кремле днем».

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что генпрокурор предоставил Совфеду копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для лишения неприкосновенности и задержания Савельева.

«Все требования законодательства при принятии постановления были соблюдены», — подчеркнул Клишас.

Он добавил, что Совфед также дал согласие на привлечение Савельева в качестве обвиняемого, проведение у него обыска и «применение меры пресечения в виде заключения под стражу».

Тимченко в разговоре с RTVI также отмечал, что Совфед дал согласие генпрокуратуре на «проведение следственных мероприятий».

Позднее Следственный комитет (СК) сообщил, что в отношении Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, в августе 2023 года в Москве сенатор, «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства».

Следователи инсценировали убийство, после чего Савельев «получил информацию об убийстве предпринимателя» и «за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», сообщили следователи.

Обыск и членство в «Единой России»

Вечером 2 августа в коттедже Савельева, расположенном в Одинцовском районе Московской области, прошли обыски, утверждает телеграм-канал «112». Канал добавляет, что после задержания сенатора привезли сначала домой, а затем должны доставить на допрос.

На время следственных действий было приостановлено членство Савельева в «Единой России» — страница сенатора пропала с сайта партии. Между тем заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов в разговоре с РЕН ТВ пояснил, что это уставная норма — на момент проведения следственных и иных процессуальных действий членство в партии приостанавливается. По его словам, решение отменят, если будет доказана непричастность Савельева.

«За время моей сенатской деятельности это первый случай подобного рода», — добавил Перминов.

Заказное убийство за $100 тыс.

По информации «112» и «Известий», Савельев якобы хотел убить своего бизнес-партнера. Для этого, как пишут каналы, он предложил совершить заказное убийство бывшему сотруднику ФСИН за $100 тыс., однако тот сообщил о заказе в правоохранительные органы.

«Коммерсантъ» отмечает, что в ходе расследования помощница сенатора подтвердила, что по поручению шефа обменивала 10 млн рублей на $100 тыс., однако для него нужна была валюта, ей известно не было. Также издание пишет, что посредники в организации убийства уже дали показания как о передаче денег, так и о причастности Савельева к заказу преступления.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что речь идет о бизнес-партнере Савельева по фамилии Ионов. Как пишет издание со ссылкой на правоохранительные органы, он растратил деньги компании, которой они управляли вместе с сенатором через помощника. В то же время «Коммерсантъ» отмечает, что за это преступление Ионов находился в местах лишения свободы.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ* утверждает, что речь идет о бизнес-партнере Савельева Дмитрии Ионове. По данным канала, в 2018 году он потратил 1,6 млн рублей из бюджета ООО «ОптоМониторинг» под предлогом командировочных, за что в 2022 году был приговорен к трем годам колонии по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). 12 декабря 2023 года Мосгорсуд снизил срок предпринимателю до двух с половиной лет колонии, пишет ВЧК-ОГПУ*.

Среди прочего, суд постановил, ВЧК-ОГПУ* отмечает, что Савельев проходил в качестве свидетеля по уголовному делу Ионова, который утверждал, что «ОптоМониторинг» должен ему более 20 млн рублей.

ВЧК-ОГПУ* пишет, что по документам это было оформлено как несколько договоров займа, заключенных между Ионовым с одной стороны и Савельевым и его доверительным управляющим Ириной Кудряшовой — с другой.

Ионов утверждал, что эти документы являются поддельными, и пытался взыскать задолженность с компании через арбитраж, однако «ОптоМониторинг» предъявил ему встречный иск. В итоге суд постановил, что Ионов должен компании более 1 млн рублей, пишет ВЧК-ОГПУ*.

Канал добавляет, что Савельев якобы планировал совершить убийство бизнес-партнера прямо внутри одного из московских СИЗО, где тот отбывал срок. В связи с этим в качестве исполнителя был выбран бывший сотрудник ФСИН, поясняет ВЧК-ОГПУ*.

Сам Дмитрий Савельев, по данным канала, отрицает вину и уверяет, что стал жертвой провокации со стороны Ионова.

«Сейчас очень сложное время»

Жена Савельева Ольга в разговоре с Mash рассказала, что супруг предупреждал ее о скорых проблемах и просил не возвращаться из-за рубежа, где учатся дети. Она пояснила, что не знала, что это может быть связано с уголовным делом, и предположила, что сенатора подставили.

«Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», — сказала она.

РИА Новости пишет, что во время задержания сенатора его жена и дети занимались выбором для него подарка, поскольку 3 августа у Савельева день рождения. Позднее «112» писал, что во время обысков семья Савельева также находилась в доме.

Помимо коттеджа в Подмосковье, у Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей в пользовании находился жилой дом площадью 489 кв. м в Великобритании, следует из декларации о доходах сенатора за 2021 год. При этом РБК обратил внимание, что в 2016 году, когда Савельев стал сенатором, в их пользовании был дом площадью 248 кв. м в Англии.

*включен Минюстом России в реестр иноагентов