В Белграде проведут повторные муниципальные выборы. Такое решение приняла правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) после массовых протестов оппозиции, пишет Vijesti со ссылкой на исполняющего обязанности мэра сербской столицы Александара Шапича.

«Мы подняли планку [легитимности]. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», — сказал глава города.

По мнению Шапича, с момента введения многопартийной системы, которая появилась в Сербии в 1990 году, «не было более важных выборов», чем предстоящие.

«Хотя мы говорим о местных выборах, на этот раз главной темой будет не инфраструктура и инфраструктурные проекты, а решение о том, в каком направлении будет двигаться Сербия», — считает исполняющий обязанности мэра Белграда.

Председатель «Движения свободных граждан» Павел Грбович убежден, что решение о проведении повторных выборов можно приравнять к официальному признанию SNS того, что итоги голосования, проведенного в декабре 2023 года, были сфальсифицированы. Он отметил, что рассчитывает на активное участие институтов Евросоюза в предстоящих выборах, чтобы «потенциальные новые махинации режима были предотвращены».

Лидер белградского списка оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Добрица Веселинович назвал проведение перевыборов «победой контролеров, граждан, которые снимали и фотографировали фальсификации, наблюдателей, гражданского общества, членов республиканской и городской избирательных комиссий, а также всей оппозиции». Впереди, по его мнению, предстоит «борьба за улучшение условий» для их проведения.

Муниципальные выборы в Сербии прошли в середине декабря 2023 года. Согласно официальным данным, победу одержала правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» с результатом 46,75% голосов. Оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» заняла второе место (23,66%). При этом в Белграде за обе партии проголосовало примерно одинаковое количество людей: 39,93% — за президентскую коалицию, 35,39% — за оппозицию. Однако ни одна коалиция не набрала достаточно голосов для формирования правительства.

После победы «Сербия против насилия» провела серию протестных акций с требованием отменить итоги выборов. Протестующие утверждали, что выборы были сфальсифицированы.

О нарушениях и вбросах бюллетеней на участках заявляла Международная миссия наблюдателей, куда вошли представители ОБСЕ, Европарламента и Евросовета (наблюдатели от ЦИК России никаких нарушений не выявили).