Депутаты сербского Движения социалистов, возглавляемого вице-премьером страны Александром Вулиным, внесли в Скупщину (парламент) проект закона об иностранных агентах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своего корреспондента.

В случае принятия закон обяжет организации и политических деятелей, получающих финансирование из зарубежных источников, зарегистрироваться в качестве иноагентов и указывать этот статус во всех своих публикациях. Невыполнение этих обязанностей авторы инициативы предлагают наказывать запретом на определенные виды деятельности, уголовной ответственностью или штрафами на сумму до 17 тысяч евро.

Законопроект подготовили депутаты Джордже Комленски и Боян Торбица из Движения социалистов, лидером которого является зампред сербского правительства Александр Вулин, известный своими пророссийскими взглядами. Он курирует взаимодействие со странами БРИКС, ездит в Россию по несколько раз за год и находится под санкциями США за «содействие деятельности Москвы на Балканах».

Основные положения законопроекта, который пока не выложен на официальном сайте Скупщины, уже опубликованы сербскими СМИ. В частности, авторы предлагают признавать иноагентами НКО и другие объединения, получающие помощь от «иностранных субъектов», чья деятельность угрожает демократии, целостности Сербии, конституционным правам и свободам, а также направлена на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и нетерпимости.

Рассказывая об этой инициативе телеканалу TV Pink, Вулин утверждал, что законопроект разработан по аналогии с американским законом FARA о регистрации иноагентов. Но сербская оппозиция заявила, что в США этот закон действует иначе, а разработанный Движением социалистов проект ближе к российскому и грузинскому вариантам.

В октябре 2024 года закон об иноагентах призвал принять спикер парламента Черногории — один из лидеров «Демократического фронта» и правящей коалиции Андрия Мандич. Весной аналогичный закон разработало для внесения в парламент правительство в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской. Обе инициативы подверглись жесткой критике оппозиционно настроенной общественности и Запада.

В частности, Евросоюз предупредил, что принятие такого закона поставит под угрозу евроинтеграцию Боснии и Герцеговины. В результате правительство Республики Сербской отозвало уже готовый к принятию закон, а президент страны Милорад Додик заявил, что он будет приведен в соответствие с «европейской практикой».